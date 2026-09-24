Siegfried Mureșan spune că are doar 170 de voturi, dar abia așteaptă să meargă în Parlament: „Nu îmi depun mandatul”

2 minute de citit Publicat la 22:44 24 Sep 2026 Modificat la 22:44 24 Sep 2026

Siegfried Mureșan. sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan recunoaște că, deocamdată, nu are voturile necesare pentru ca Guvernul său să treacă de Parlament, dar că asta nu îl face să renunțe. Joi seară, la Euronews, Mureșan a declarat că nu își va depune mandatul și că vrea să ajungă la votul din Parlament.

„Intenția mea este să ajungem la 233 de voturi”, a declarat el.

Mureșan are, în acest moment, sprijinul oficial a trei partide.

„Avem în momentul de față sprijinul oficial declarat din partea a trei partide parlamentare, Partidul Național Liberal, UDMR și USR, 170 de parlamentari”, a spus premierul desemnat.

Îi lipsesc, așadar, peste 60 de voturi. Mureșan a mai avut o discuție cu grupul minorităților naționale și se așteaptă să primească voturi și din partea parlamentarilor neafiliați sau din grupurile mai mici. Premierul desemnat spune însă că decizia finală aparține PSD.

Întrebat dacă ia în calcul să renunțe, răspunsul lui Mureșan a fost „nu, categoric nu”.

„Abia aștept să merg în Parlamentul României să prezentăm programul, un program pentru o reformare, pentru modernizare, oamenii să vadă ce propunem. Dacă guvernul va fi investit, dacă votul va avea succes, ne apucăm de treabă în prima zi. Dacă guvernul, presupunem, ipotetic, nu ar fi investit, atunci ne organizăm și acesta va fi manifestul nostru pentru următoarele alegeri”, a declarat el.

Întrebat despre cererea lui Sorin Grindeanu de a renunța, Mureșan a răspuns: „Nu voi întoarce niciodată spatele Parlamentului, nu îmi depun mandatul, abia aștept să merg în Parlament”.

Guvernul propus va fi unul minoritar, adică format din partide care, împreună, nu au majoritatea în Parlament.

„Guvernul va fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR”, a precizat Mureșan.

Un astfel de guvern poate fi totuși învestit dacă primește voturi și de la partide care nu intră la guvernare. Iar în acest calcul, spune Mureșan, decizia aparține PSD.

„Adevărul este că PSD va da testul adevărului”, a declarat el. „Vor vota un guvern pro-european încercând să arate că sunt partid pro-european sau vor continua să colaboreze cu populiștii, cu extremiștii”.

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că alegerile anticipate sunt rele și că nu își dorește să se ajungă acolo. Mureșan susține că înțelege poziția președintelui, dar consideră că guvernul său este singura ieșire din criză.

Întrebat de ce nu s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu miercuri, Mureșan a precizat că nu stabiliseră nici locul, nici ora, și că „evident, nu răspund unor invitații prin presă”.

Totodată, acesta a mai declarat că intenționează să depună la finalul acestei săptămâni programul de guvernare și lista completă de miniștri.

Guvernul va avea mai puțini vicepremieri decât până acum.

„Guvernul pe care îl propun va avea doar trei vicepremieri, toți cu portofoliu”, a precizat el, adică fiecare va conduce și un minister, nu doar va coordona.

Numărul ministerelor rămâne același. Mureșan nu a vrut să confirme niciun nume și spune că va anunța toți miniștrii deodată.

Mureșan urmează să se întâlnească și cu președintele Nicușor Dan, după revenirea acestuia din Statele Unite.