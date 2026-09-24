Italia interzice vălul islamic în școli și limitează numărul elevilor străini în clase: "Cel mult 30%. Ține de securitatea națională"

2 minute de citit Publicat la 23:05 24 Sep 2026 Modificat la 23:05 24 Sep 2026

Guvernul Meloni interzice vălul islamic în școli. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Guvernul condus de Giorgia Meloni a adoptat joi un decret-lege care interzice burka și niqab în școli și stabilește un plafon pentru numărul de elevi dintr-o clasă care cunosc slab sau deloc limba italiană, transmite Agerpres, care citează AFP.

Burka este cel mai restrictiv veșmânt islamic: acoperă întregul corp și toată fața. Niqab este un voal care acoperă fața, dar lasă descoperită zona din jurul ochilor.

Potrivit textului adoptat joi, se introduce "un plafon de 30% pentru numărul de elevi dintr-o clasă care nu stăpânesc adecvat italiana, mai multe instrumente pentru învățarea limbii noastre și o interdicție de a purta burka și niqab în școli".

Informația a fost popularizată chiar de Giorgia Meloni într-o, postare pe rețelele sociale.

Decretul mai prevede că, dacă un copil întâmpină dificultăți grave de integrare la școală, serviciile sociale vor fi sesizate, iar părinții vor fi obligați să urmeze cursuri gratuite de limba italiană. Nerespectarea acestei obligații urmează să fie sancționată cu o amendă de până la 1.000 de euro.

Tema migranților acaparează dezbaterea electorală din Italia

Migranții și posibilitatea integrării lor sunt teme fierbinți de campanie în Italia, în contextul apropierii alegerilor legislative din 2027.

ONG-ul Save the Children avertizează că obligarea copiilor să schimbe școala din cauza naționalității sau a cunoștințelor insuficiente de limba italiană creează segregare.

Însă ministrului educației, Giuseppe Valditara, argumentează că o cunoaștere insuficientă a limbii îngreunează parcursul școlar. "Implicarea părinților în parcursul educațional al copilului lor este fundamentală pentru succesul școlar", le-a declarat el jurnaliștilor.

Potrivit ministrului, în Italia există 34.000 de clase în care peste 30% dintre elevi sunt străini. Totuși, majoritatea acestora nu ar fi afectate de noua lege, care îi vizează pe noii sosiți, mai degrabă decât pe elevii născuți în Italia sau pe cei care au frecventat grădinița în această țară.

Limita de 30% pentru numărul de elevi străini pe clasă fusese stabilită printr-o circulară ministerială încă din 2010, însă era flexibilă, putând fi majorată sau redusă, în funcție de realitatea de la fața locului.

Opoziția de stânga critică decretul guvernului Meloni. Meloni le face pe plac extremiștilor din Futuro Nazionale

șefa Partidului Democrat (opoziția de centru-stânga), Elly Schlein, a acuzat guvernul că lansează "o nouă vânătoare de vrăjitoare pe spatele copiilor".

Interdicția de a purta burka este "o chestiune de securitate", a justificat premierul Giorgia Meloni într-un interviu televizat după ședința de guvern.

Decizia cabinetului său vine în contextul în care partidul de extremă dreapta Futuro Nazionale (FN), condus de generalul Roberto Vannacci, ceruse încă din iulie o înăsprire a regulilor vizavi de burka în școli.

Acest partid, care nu face parte din coaliția guvernamentală, s-a impus ca un concurent de temut pentru Meloni, înregistrând o creștere puternică în sondaje de la lansarea sa în februarie.