Ilie Bolojan, cu translator la întâlnirea cu reprezentanții S&P. Ce le-a transmis despre criza politică și situația economică

2 minute de citit Publicat la 18:57 24 Sep 2026 Modificat la 19:18 24 Sep 2026

Guvernul a precizat că pe primele șapte luni ale anului 2026 deficitul bugetar a scăzut cu peste 28 de miliarde de lei. Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație a agenției internaționale de rating Standard & Poor’s, care urmează să anunțe vinerea viitoare dacă menține România în categoria recomandată pentru investiții. Prim-ministrul a anunțat că au discutat despre „contextul politic și situația fiscal-bugetară a României”. La finalul întâlnirii, la care Bolojan a avut translator, premierul a transmis că este „optimist” că viitorul guvern va continua linia politicilor guvernamentale pentru reducerea deficitului.

„Sunt optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar”, a declarat Ilie Bolojan, la finalul discuției cu reprezentanții agenției S&P.

Vizita delegației agenției internaționale de rating la București are loc în contextul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României. Decizia S&P va fi anunțată săptămâna viitoare, la data de 1 octombrie. La discuția de la Guvern de astăzi au participat premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

Premierul Ilie Bolojan a discutat în limba română cu delegația S&P, conform imaginilor transmise de Palatul Victoria. La întâlnire a participat și un translator.

„Înțeleg că ați avut o întâlnire la Finanțe cu colegii noștri. Sper că aspectele financiare le-ați clarificat. Înainte de orice discuție, vreau să vă mulțumesc pentru că ne vizitați, sunteți partenerii noștri și vă mulțumesc pentru asta”, le-a spus Ilie Bolojan membrilor delegației S&P la începutul întâlnirii.

Guvernul a anunțat că în timpul întâlnirii au fost „analizate actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României, care se înscrie pe traiectoria echilibrării și stabilizării finanțelor publice.

„Anul trecut și în prima parte a acestui an am luat măsuri pentru a corecta situația cheltuielilor publice, iar punerea lor în aplicare a dus la reducerea deficitului bugetar și a asigurat respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii externi.

Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor. Dacă menținem linia politicilor actualului guvern – și pentru sănătatea economiei este important să o menținem – putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Guvernul a precizat că pe primele șapte luni ale anului 2026 deficitul bugetar a scăzut cu peste 28 de miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar execuția bugetară confirmă această direcție.

De asemenea, șeful Executvului a subliniat că ajustarea bugetară trebuie să fie susținută de schimbări care produc efecte în timp:

o administrație mai eficientă;

companii de stat reformate;

cheltuieli publice mai bine prioritizate;

investiții care generează creștere economică;

„Un exemplu este chiar sectorul companiilor de stat, unde îmbunătățirea activității, reducerea subvențiilor de la buget și creșterea profitabilității trebuie să rămână priorități”, a mai precizat Guvernul.

România a evitat la limită retrogradarea ratingului în urmă cu două luni. Moody's (pe 7 august) și Fitch Ratings (pe 31 iulie) au confirmat poziția țării noastre pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, adică BBB-, respectiv Baa3, cu perspectivă negativă.