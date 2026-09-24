Conturile Revolut au fost sparte de hackeri pentru a doua oară într-o lună. Ce spune banca în scrisoarea către clienți

2 minute de citit Publicat la 19:07 24 Sep 2026 Modificat la 19:14 24 Sep 2026

Revolut a confirmat în scrisori către clienți a doua breșă de securitate din septembrie cu datele clientilor. Foto: Hepta

Revolut a anunțat o nouă breșă majoră de securitate a datelor clienților săi, relatează joi The Moscow Times. Este al doilea astfel de incident într-o lună.

Publicația, care citează o scrisoare din partea băncii către o parte dintre clienți, notează că, de data aceasta, persoane necunoscute au obținut acces la informațiile personale ale unor utilizatori cu conturi de brokeraj. Necunoscuții au piratat infrastructura DriveWealth, o companie prin care clienții Revolut tranzacționează acțiuni americane.

DriveWealth a raportat că sistemul său a fost piratat între 4 și 5 septembrie. Potrivit companiei, atacatorii au obținut acces la numele clienților, numerele conturilor de brokeraj, adresele de e-mail, numerele de telefon, adresele poștale, informațiile despre angajare, țara de cetățenie, vârsta și sexul.

Potrivit DriveWealth, parolele, informațiile despre cardul bancar și informațiile despre cont au rămas în siguranță.

Revolut, la rândul său, a explicat că aceia dintre clienții săi care doresc să investească în acțiuni deschid conturi de brokeraj direct la DriveWealth, în timp ce Revolut oferă servicii de tranzacționare.

Primii clienți avertizați de Revolut despre noua breșă sunt din Europa

Prin deschiderea unui cont, utilizatorii sunt de acord cu transferul datelor personale către ambele companii.

Revolut a mai menționat că noul incident ar fi putut afecta doar datele transferate către DriveWealth înainte de decembrie 2023. Ulterior acestui moment, Revolut a migrat clienții din Spațiul Economic European către un alt serviciu.

Primii clienții avertizați de Revolut despre noua breșă ar fi din Europa, un număr semnificativ dintre aceștia fiind din Iranda.

A doua breșă de securitate la Revolut, în septembrie

Incidentul reprezintă a doua breșă majoră a securității datelor clienților Revolut doar în septembrie.

Într-o altă breșă confirmată la mijlocul acestei luni, banca a precizat că escrocii au obținut informații confidențiale în urma unei solicitări false prin poșta electronică, făcută în numele unei agenții guvernamentale. Un reprezentant al Revolut a declarat că e-mailul provenea de la o adresă autentică a unei agenții guvernamentale și a trecut printr-un proces inițial de verificare, după care Revolut a furnizat datele solicitate.

Banca a verificat ulterior situația cu oficialii guvernamentali și a constatat că acești nu au trimis o astfel de solicitare.

Potrivit TechCrunch, atacul de la mijlocul lunii ar fi putut expune datele de naștere, adresele poștale și de e-mail, numerele de telefon și copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașapoartele și permisele de conducere.

Alte publicații cu profil tehnologic susțin că au fost, de asemenea, compromise date despre tranzacțiile bancare și criptomonede, inclusiv IBAN-urile și istoricul retragerilor.

Ce este Revolut

Revolut este o bancă digitală ce gestionează o aplicație financiară internațională care oferă servicii de plată, conturi, schimb valutar și credite.

Revolut Bank UAB a fost înființată în Lituania, este autorizată de Banca Centrală Europeană și reglementată de Banca Națională a Lituaniei.

Fondurile clienților dintr-un cont bancar Revolut sunt protejate prin schema lituaniană de garantare a depozitelor - până la 100.000 de euro - în mod asemănător cu mecanismele băncilor clasice.

Revolut oferă conturi curente în multiple monede, carduri fizice și virtuale, transferuri internaționale rapide, instrumente de economisire și opțiuni de investiții în acțiuni, criptomonede și mărfuri.