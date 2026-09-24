Peter Magyar, pe scuter la Roma, în ziua în care a fost primit în audiență privată la Papa Leon. De ce e îngrijorat Vaticanul

1 minut de citit Publicat la 22:46 24 Sep 2026 Modificat la 23:03 24 Sep 2026

Peter Magyar a fost primit la Vatican de papa Leon. Premierul Ungariei a propus os serie de reforme „liberale” care ar putea nemulțumi prelații catolici maghiari. Foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea l-a primit joi, la Vatican, într-o audiență privată, pe premierul maghiar Péter Magyar, informează agenția MTI.

Péter Magyar a fost întâmpinat la intrarea în Palatul Apostolic (reședința oficială a papei) de către arhiepiscopul Peter Rajic, prefectul Casei Pontificale, precum și de înalții demnitari papali, care au însoțit delegația condusă de Péter Magyar până la biblioteca papală.

După audiența privată la papă, Magyar a mai avut o discuție cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher la Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun, unde a avut consultări cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, Secretarul al Sfântului Scaun responsabil cu afacerile externe, precum și cu părintele Fabio Salerno, secretar personal al papei Leon.

Premierul Magyar a publicat și o înregistrare video cu el plimbându-se pe un scuter în Roma.

Primirea lui Magyar la Vatican vine pe fondul unei tradiți care datează după căderea comunismului, din 1989: noii premieri maghiari solicită o audiență la Vatican la puțină vreme după instalarea lor în funcție, arată publicația Balkan Insight.

Fostul premier ungar Viktor Orban a poziționat Ungaria ca un bastion al „Identității Creștine” în Europa.

Sub fosta guvernare Fidesz a lui Orban, bisericile au devenit principalii furnizori de servicii sociale, de sănătate și educaționale, cu ajutorul fondurilor guvernamentale. Guvernul Orban a permis astfel construirea sau renovarea a peste 3.000 de locuri de cult în Ungaria și țările vecine. Și în 2018, Constituția a fost modificată pentru a stabili că protejarea culturii creștine a Ungariei „trebuie să fie o obligație a fiecărei instituții de stat”.

În schimb, noul guvern Magyar intenționează să reformeze cadru legal în care biserica catolică era practic integrată în structura guvernamentală de putere, iar primirea premierul maghiar Papa Leon, la vine într-un moment în care Budapesta plănuiește noi reforme „liberale” care riscă să se lovească de opoziția preoților catolici maghiari, notează Balkan Insight.