Xi Jinping a anunţat că doi urși panda vor fi trimişi din China la Grădina Zoologică din Atlanta. I-a numit "emisari ai prieteniei"

Xi Jinping a anunţat că doi urși panda vor fi trimişi din China la o grădină zoologică din Atlanta. Sursa colaj foto: Getty Images

Preşedintele chinez Xi Jinping a anunţat joi, în timpul unei întâlniri cu omologul său american, Donald Trump, şi alţi oficiali de la Casa Albă că doi urși panda uriaş din China își vor găsi "o nouă casă" în Grădina Zoologică din Atlanta, relatează CBC News. Exemplarele, care au fost numite "emisari ai prieteniei" între China şi SUA, ar urma să fie mutaţi pe pământ american peste câteva zile.

Acest scurt anunț a reprezentat cea mai recentă actualizare de la momentul în care Grădina Zoologică din Atlanta a dezvăluit un nou acord de cercetare cu Asociația Chineză pentru Conservarea Faunei Sălbatice. În cadrul acestui acord, organizația se aşteaptă să trimită mascul panda Ping Ping și o femelă panda, Fu Shuang, de la Baza de Cercetare şi Conservare a exemplarelor de panda uriaş din Chengdu.

Xi Jinping a declarat că Ping Ping și Fu Shuang "vor sosi la noua lor casă de la Grădina Zoologică din Atlanta și se vor întâlni cu poporul american" în "câteva zile". El a calificat acest lucru drept "o veste bună" și a salutat programul de împrumut al urșilor panda drept un exemplu de "prietenie între chinezi şi americani".

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat că noua rundă de cooperare privind conservarea ar contribui la îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării urşilor panda giganţi, la promovarea protejării biodiversităţii la nivel mondial şi la consolidarea prieteniei dintre China şi SUA.

În cadrul unui acord anterior privind urşii panda, încheiat între grădina zoologică şi China în 2024, exemplarele Lun Lun şi Yang Yang au dat naştere la şapte pui, a precizat grădina zoologică. Lun Lun, Yang Yang şi cei mai mici doi pui ai lor au plecat din Atlanta spre China în octombrie 2024, unde locuiesc ceilalți pui ai lor.

Detaliile privind momentul în care Ping Ping şi Fu Shuang ar putea ajunge în Atlanta sunt puţine, momentan. Un purtător de cuvânt al grădinii zoologice a declarat pentru CBS News Atlanta că, deocamdată, nu vor comunica data. Între timp, oficialii grădinii zoologice spun că efectuează modernizări ale facilităţilor, printre alte lucrări de pregătire, pentru a crea un mediu mai confortabil şi mai sigur pentru cei doi, cu îndrumarea tehnică a experţilor chinezi.

Urşii panda giganţi au devenit un simbol al prieteniei dintre SUA şi China încă din 1972, când Beijingul a oferit o pereche de panda Grădinii Zoologice Naționale din Washington, D.C. În plus, China a folosit de multă vreme programul său de împrumut al acestor animale ca instrument al diplomației de tip "soft power" în întreaga lume.

În prezent, două grădini zoologice din Statele Unite au urşi panda. Atât Grădina Zoologică Națională din Washington, cât și Grădina Zoologică din San Diego au primit urși panda din China în 2024.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a sosit la Baza Comună Andrews, aflată în apropierea Washingtonului, D.C. pentru o vizită de stat în Statele Unite, la invitația omologului său american, Donald Trump.

Xi Jinping și soția sa, Peng Liyuan, au fost întâmpinați de liderul SUA și de soția sa, Melania Trump. Pe agenda întâlnirii dintre liderii celor două superputeri mondiale se află teme precum inteligența artificială, comerțul și Taiwanul.