Ce e „super El Niño” și cum va afecta vremea. 2027 ar putea fi cel mai cald an din istorie, iar inundațiile și secetele vor face prăpăd

El Niño apare de obicei o dată la doi până la șapte ani, atunci când slăbirea alizeelor duce la încălzirea apelor din partea de est a Pacificului. Foto: Getty Images

Fenomenul meteorologic El Niño care se dezvoltă în Oceanul Pacific ar putea fi unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată și are potențialul de a declanșa inundații, secete, căldură extreme și pierderi de recolte în întreaga lume, relatează Reuters. „Super El Niño” va atinge vârful intensității la începutul anului 2027 și va provoca, până în februarie, în jur de 450.000 de decese suplimentare, potrivit estimărilor oamenilor de știință.

Fenomenul, care potrivit Organizației Mondiale de Meteorologie, va atinge vârful intensității la începutul anului 2027, ar putea provoca 451.000 de decese suplimentare până în luna februarie, a transmis Laboratorul pentru Impactul Climei de la Universitatea din Chicago.

Ce este El Niño

El Niño este faza caldă din ciclul El Niño-Oscilația Sudică (ENSO), un fenomen meteorologic natural care influențează vremea din toată lumea.

De regulă, acest fenomen provoacă temperaturi mai ridicate la nivel global și dă peste cap tiparele de precipitații în regiuni extinse, ceea ce înseamnă secetă în unele zone și ploi abundente în altele.

El Niño apare de obicei o dată la doi până la șapte ani, atunci când slăbirea alizeelor duce la încălzirea apelor din partea de est a Pacificului.

Cum se transformă El Niño într-un fenomen extrem

Temperaturile ridicate din Oceanul Pacific sunt semnul distinctiv că El Niño se formează. Agenția guvernamentală a anunțat oficial în iunie că au început condițiile specifice fenomenului El Niño.

Luna aceasta, temperaturile de la suprafața mării în Pacificul ecuatorial au ajuns cu 3,05 grade Celsius peste nivelurile normale.

Este cea mai mare anomalie de temperatură înregistrată pentru orice fenomen El Niño de la începutul măsurătorilor și cu mult peste pragul de 0,5 grade Celsius utilizat pentru definirea fenomenului, potrivit datelor Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a SUA (NOAA):

temperaturile din Pacificul ecuatorial cu 0,5 grade Celsius peste nivelul normal indică un El Niño slab;

temperaturile din Pacificul ecuatorial cu 1,0 grade Celsius peste nivelul normal indică un El Niño moderat;

temperaturile din Pacificul ecuatorial cu 1,5 grade Celsius peste nivelul normal indică un El Niño puternic;

temperaturile din Pacificul ecuatorial cu 2,0 grade Celsius este nivelul normal indică un El Niño foarte puternic;

Organizația Mondială a Sănătății (OMM) nu folosește oficial termenul „super”, dar a estimat în această lună că fenomenul El Niño aflat în dezvoltare se va intensifica și va deveni „un eveniment foarte puternic”, cu efecte semnificative asupra precipitațiilor și temperaturilor.

Ultimul El Niño puternic din 2023-2024, combinat cu schimbarea climatică, a făcut ca anul 2024 să fie cel mai cald înregistrat vreodată. În acel an, Bolivia și Venezuela s-au confruntat cu incendii devastatoare, inundații torențiale au lovit Nepalul, Sudanul și Spania, iar valurile de căldură din Mexic și Arabia Saudită au ucis mii de oameni.

Are legătură El Niño cu schimbarea climatică?

El Niño este un fenomen natural care nu este provocat de schimbarea climatică. Totuși, încălzirea globală poate face ca fenomenele El Niño să fie mai intense.

Emisiile de gaze cu efect de seră au crescut temperatura medie a planetei cu aproximativ 1,4 grade Celsius față de perioada preindustrială.

Această temperatură de referință mai ridicată amplifică efectele El Niño, permițând apariția unor vârfuri de temperatură mai mari, a unor secete și ploi mai intense și a dezastrelor asociate, inclusiv incendii de vegetație, inundații și pierderi de recolte.

Unii oameni de știință au afirmat că distrugerile probabile provocate de fenomenul El Niño din acest an ar putea anticipa extremele meteorologice care vor deveni obișnuite în următoarele decenii chiar și în absența unui fenomen El Niño, ca urmare a încălzirii globale provocate de activitatea umană.

La ce ne putem aștepta de la acest El Niño

Combinația dintre schimbarea climatică și El Niño a făcut Organizația Mondială de Meteorologie să avertizeze că 2027 ar putea fi cel mai cald an înregistrat vreodată.

Dintre cele 451.000 de decese suplimentare asociate căldurii pe care fenomenul El Niño care urmează le-ar putea provoca, Nigeria ar urma să înregistreze 31.400, urmată de Indonezia, cu 19.300, și Sudan, cu 17.600, potrivit Climate Impact Lab.

Măsurile de intervenție în situații de urgență, inclusiv sistemele de avertizare timpurie și protecția acordată lucrătorilor care își desfășoară activitatea în aer liber, ar putea salva zeci de mii de vieți, au spus cercetătorii.

În mod obișnuit, regiuni precum sudul Americii de Sud și anumite zone din Asia Centrală înregistrează mai multe precipitații în timpul unui fenomen El Niño, ceea ce poate provoca inundații devastatoare. În 2024, inundațiile din Rio Grande do Sul, Brazilia, au ucis peste 180 de persoane și au strămutat 600.000.

Africa australă, America Centrală și Australia tind să devină mai secetoase, cu posibile consecințe grave asupra recoltelor și producției de energie hidroelectrică.

Exportatorii de orez se așteaptă ca recolta din India, cel mai mare producător mondial, să scadă în acest an cel mai mult din 2009-2010, când seceta provocată de El Niño a redus producția.

Aproape 50 de milioane de oameni riscă să se confrunte cu foamete acută până la sfârșitul anului 2027 din cauza fenomenului El Niño aflat în dezvoltare, Africa australă și America de Sud numărându-se printre regiunile cele mai afectate, potrivit estimărilor Programului Alimentar Mondial al ONU.

El Niño intensifică, de asemenea, valurile de căldură, inclusiv în regiuni aflate departe de Pacific, precum Europa, și tinde să crească activitatea uraganelor în partea centrală și estică a Oceanului Pacific.