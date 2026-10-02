Ciobanul de 19 ani din Bistrița, dispărut de două zile, s-a întors acasă „teafăr și nevătămat”. A fost căutat cu drone și câini

<1 minut de citit Publicat la 08:41 02 Oct 2026 Modificat la 08:44 02 Oct 2026

Ionuț Alin Constantin. Foto: Pop Daniel / Facebook

Tânărul de 19 ani din comuna bistriţeană Runcu Salvei, dat dispărut şi căutat timp de două zile de zeci de persoane, inclusiv cu drone și câini, s-a întors acasă „teafăr și nevătămat”, a anunţat vineri primarul din localitate, Daniel Pop, într-un mesaj pe Facebook.

„Alin Ionuţ Constantin a fost găsit, s-a întors acasă, teafăr şi nevătămat! Vă mulţumesc tuturor: voluntari, echipe de intervenţie, pentru implicare şi sprijin”, a transmis el.

Informaţia a fost confirmată şi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

„Tânărul căutat a fost găsit. Mulţumim pentru sprjinul acordat”, a transmis IPJ.



Băiatul plecase, miercuri, cu turma de oi și nu s-a mai intors acasă. El a fost căutat de 20 de persoane pe parcursul a două zile, inclusiv de primarul comunei și au fost folosite inclusiv drone şi echipaje canine.

La momentul dispariției, primarul anunțase că „ne gândim inclusiv la cel mai negru scenariu”, deoarece „zilele trecute, în zonă, a fost văzută o ursoaică cu pui”.