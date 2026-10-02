Rubio deblochează un ajutor militar de 320 de milioane de dolari pentru Egipt, înghețați din cauza încălcării drepturilor omului

1 minut de citit Publicat la 08:29 02 Oct 2026 Modificat la 08:32 02 Oct 2026

Marco Rubio. sursa foto: Getty

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a ridicat restricția asupra unui ajutor militar de 320 de milioane de dolari (284,4 milioane de euro) destinat Egiptului. Banii fuseseră blocați din cauza situației drepturilor omului. Rubio a invocat sprijinul oferit de Cairo în gestionarea conflictului cu Iranul, izbucnit la începutul acestui an, scrie Euronews.

Departamentul de Stat a anunțat joi că Rubio a semnat derogarea „în interesul securității naționale a SUA”.

„Decizia secretarului de stat reflectă importanța Egiptului pentru interesele de securitate națională ale SUA și cooperarea concretă în domeniul securității pe care Egiptul o oferă Statelor Unite”, a transmis instituția.

Într-o scrisoare trimisă parlamentarilor, Rubio a menționat în special „rolul util” jucat de Egipt în războiul cu Iranul. Cairo a fost un mediator-cheie între SUA și Iran în eforturile de a pune capăt conflictului, care durează de peste șapte luni.

Departamentul de Stat a insistat că administrația Trump va continua să ridice problema drepturilor omului în dialogul cu Egiptul, „pe întreaga gamă de subiecte din relația noastră bilaterală”.

„Decizia de acordare a derogării recunoaște importanța menținerii cooperării în domeniul securității cu Egiptul, într-un moment de provocări majore pentru securitatea regională”, a mai precizat instituția.

Cele 320 de milioane de dolari fac parte din contribuția anuală de 1,3 miliarde de dolari (1,16 miliarde de euro) pe care SUA o acordă Egiptului sub formă de asistență economică și militară. Mai exact, banii provin din programul de finanțare militară externă, prin care statele beneficiare primesc fonduri pentru a cumpăra armament produs în SUA.

Condiția a fost introdusă de Congres din cauza îngrijorărilor legate de situația drepturilor omului în Egipt, pe care mulți experți o consideră problematică. Chiar Departamentul de Stat a semnalat în ultimii ani relatări credibile despre tortură, arestări arbitrare, munca copiilor și restricții severe ale libertății de exprimare.

Totuși, acordarea derogării a devenit o rutină atât pentru administrațiile republicane, cât și pentru cele democrate. Administrația Biden, de exemplu, a emis ultima derogare în septembrie 2024, invocând sprijinul Egiptului în eforturile americane de a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza.