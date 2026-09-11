Zelenski îi cere lui Trump să acționeze rapid împotriva Rusiei: „Uneori nu înțeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid”

Statele Unite au reluat complet schimbul de informații cu Ucraina, după suspendarea temporară din 2025. Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut vineri omologului său american, Donald Trump, să adopte „chiar acum” sancţiuni „severe” împotriva Rusiei pentru a împiedica capacităţile de producţie de rachete ale Moscovei pe fondul intensificării atacurilor, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Trebuie impuse sancţiuni chiar acum. Aceste sancţiuni trebuie să fie severe. (...) Uneori nu înţeleg de ce deciziile nu pot fi luate rapid", a declarat Zelenski la forumul Yalta European Strategy de la Kiev.

„Măsurile de limitare a producţiei de rachete balistice şi arme conexe trebuie luate fără întârziere", a insistat Zelenski, adăugând că "este important ca administraţia americana să ia decizii ferme, decizii personale ale preşedintelui Trump".

În vizită joi în Canada, joi, Zelenski a declarat că intenţionează să se întâlnească cu Donald Trump la sfârşitul lunii septembrie la New York, după vizitele la Moscova şi Kiev ale emisarilor americani pentru relansarea eforturilor diplomatice privind Ucraina, în impas de la începutul anului.

Rusia şi Ucraina şi-au intensificat atacurile cu rază lungă de acţiune, care vizează tot mai mult obiective civile precum fabrici, rafinării, depozite, infrastructură energetică şi portuară, precum şi nave.

Atacurile ruseşti din Ucraina din ultimele luni au afectat numeroase companii, în special în sectorul metalurgic, iar loviturile asupra navelor de marfă din Marea Neagră au paralizat o mare parte din exporturile agricole ucrainene.

Ucraina, care nu dispune de suficiente capacităţi de apărare antiaeriană pentru a contracara rachetele ruseşti, este îngrijorată, de asemenea, de sosirea iernii, o perioadă critică în care Moscova ar putea provoca daune semnificative infrastructurii sale energetice, aşa cum s-a întâmplat în 2025.