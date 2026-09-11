Camera Reprezentanților din SUA urmează să voteze sancțiuni "infernale" împotriva Rusiei. China, India și Turcia sunt direct vizate

Proiectul de lege s-a confruntat anterior cu o rezistență crescândă în Camera Reprezentanților. Foto: Hepta

Camera Reprezentanților va vota săptămâna viitoare un proiect de lege care impune sancțiuni "infernale" Rusiei, proiect aprobat anterior de Senat cu o majoritate covârșitoare, a declarat pentru Bloomberg o sursă familiarizată cu planurile.

Documentul prevede posibilitatea ca președintele american Donald Trump să impună tarife de 100% celor mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze naturale rusești, precum și țărilor care ajută Rusia să ocolească sancțiunile energetice. Potrivit sursei citate, proiectul de lege este planificat să fie supus la vot cu majoritate simplă. Printre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc se numără China, India și Turcia.

Proiectul de lege s-a confruntat anterior cu o rezistență crescândă în Camera Reprezentanților. Membrii Congresului se temeau că extinderea competențelor tarifare pentru Trump ar putea duce la creșterea prețurilor petrolului. În ciuda acestui fapt, conducerea Camerei Reprezentanților a decis să promoveze proiectul de lege, care se bucură de sprijin bipartizan și de sprijinul Casei Albe.

Proiectul de lege a fost promovat de senatorul din Carolina de Sud, Lindsey Graham, unul dintre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei.

Reprezentanții comerțului cu amănuntul și Camera de Comerț a SUA se opun inițiativei, temându-se că legea va oferi administrației Trump noi temeiuri juridice pentru tarife generale.

„Îndemnăm Congresul să elimine autoritatea tarifară din proiectul de lege și să se concentreze în schimb pe sancțiuni specifice, o aplicare mai strictă a evaziunii sancțiunilor și o diplomație coordonată cu țările care cumpără energie rusească”, au scris Camera de Comerț a SUA și alte grupuri de afaceri într-un proiect de scrisoare adresat liderilor Camerei Reprezentanților.

Proiectul de lege fusese adoptat anterior rapid în Senat, dar examinarea sa în Camera Reprezentanților a fost blocată de disputele privind puterile tarifare ale lui Trump.

La începutul lunii septembrie, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că proiectul de lege a ridicat semne de întrebare în rândul unor republicani, deși ambele partide susțin, în general, întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei. În același timp, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei, Brian Mast, a declarat că membrii Congresului evaluează impactul potențial al inițiativei asupra pieței combustibililor.