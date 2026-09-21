Marius Budăi: Mai bine la anticipate decât să votăm un premier care ne anunţă că va continua guvernarea Bolojan

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat luni că preferă să se ajungă la alegeri anticipate, decât să voteze continuarea austerităţii, a creşterilor de taxe, a tăierilor de venituri şi a altor "măsuri primitive" care au distrus economia.

"Domnule Siegfried Mureşan, Mini-Bolojan, în ultimele zile ne ameninţaţi că dacă PSD nu vă votează Guvernul Mini-Bolojan, mergem la alegeri anticipate. Răspunsul este simplu: mai bine la anticipate, decât să votăm un premier care ne anunţă că va continua guvernarea Bolojan. Mai bine ne vedem în campanie, decât să votăm continuarea austerităţii, a creşterilor de taxe, a tăierilor de venituri şi a altor măsuri primitive care au distrus economia! Când ne spuneţi că veţi continua guvernarea Bolojan ne convingeţi şi mai mult că nu trebuie să vă votăm", a scris Budăi pe Facebook.

El a adăugat că votul PSD la demiterea premierului Bolojan a fost un vot pentru schimbare, nu pentru continuare.

"Ne mai spuneţi că dacă nu vă votăm Guvernul Mini-Bolojan, aruncăm ţara în instabilitate şi economia va intra în junk. Nu, domnule Mureşan, Mini-Bolojan! Instabilitatea economică şi riscul de a intra în junk sunt rezultatul guvernării a tutorelui dumneavoastră politic. După reformele fantomă ale şefului dumneavoastră politic, România are cea mai mare inflaţie din UE, cea mai mare prăbuşire a consumului din UE, cea mai mare scădere a investiţiilor străine din UE, cea mai mare pierdere de locuri de muncă din UE şi cea mai mare cădere economică din UE. Pur şi simplu enervaţi oamenii când spuneţi că această manieră de guvernare a adus 'reforme' şi 'stabilitate'. Soluţia pentru a evita riscul de junk este schimbarea, nu continuarea guvernării Bolojan", a afirmat deputatul PSD.

Marius Budăi menţionează că "este chiar jenant" argumentul că dacă nu votează "Guvernul Mini-Bolojan", PSD se apropie de AUR.

"Ştiţi bine că şeful dumneavoastră de partid n-ar fi stat atâta timp în funcţia de premier demis, fără susţinerea AUR din Parlament", a conchis acesta.