Ce rol are Mirabela Grădinaru în Administrația Prezidențială. Nicuşor Dan: Aduce împreună oameni care nu ajungeau unii la alţii

Ce rol are Mirabela Grădinaru în Administrația Prezidențială. Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, la Euronews, că partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru, are un rol de "facilitator" în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, pentru că "reuşeşte să pună împreună oameni care nu reuşeau să ajungă unii la alţii". De asemenea, ea ar avea o contribuţie şi pe plan extern prin faptul că "expune şi dă o imagine corectă despre ce face România în diferite domenii".

Preşedintele României a explicat, pe larg, cu ce se ocupă Mirabela Grădinaru în strategia Administraţiei Prezidenţiale. Nicuşor Dan a expus rolurile îndeplinite de partenera sa atât pe plan intern, cât şi internaţional.

"Prin faptul că are această expunere publică, ea reuşeşte să pună împreună oameni care nu reuşeau să ajungă unii la alţii", a spus Nicuşor Dan, care a dat exemplul unor ONG-uri.

"ONG-uri care au diferite iniţiative şi care trebuie să fie puse împreună cu autorităţi publice sau chiar şefi de spitale care nu ajungeau să discute cu ministrul Sănătăţii. Şi are rolul ăsta de facilitator, asta pe activitatea pe plan intern.

Şi prin faptul că s-a dus în Ucraina, că a participat în diferite formate acum la Adunarea Generală ONU, eu cred că ajută România tocmai pentru că expune şi dă o imagine corectă despre ce face România în diferite domenii: Sănătate, situaţii de urgenţă, ajutor pentru tineri vulnerabili.

Ea câştigă şi experienţă de la alţii care s-au apucat de problemele astea mai demult", a spus Niocuşor Dan pentru sursa amintită.

Mirabela Grădinaru s-a întâlnit şi cu Maia Sandu

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a fost joi, 3 septembrie, la Chișinău, alături de consilierii de stat Diana Punga și Vlad Ionescu, unde a vorbit la conferința internațională ,,Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”. În timpul vizitei, Mirabela Grădinaru a avut și o întâlnire tête-à-tête cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Conferința de la Chișinău a fost organizată sub egida Președinției Republicii Moldova de către Ministerul Sănătății și Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa și „a fost dedicat dezvoltării armonioase a copiilor și adolescenților într-un context marcat de dezvoltarea tehnologică accelerată”, potrivit România în Lumină.