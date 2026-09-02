Iranul a atacat baze americane din Irak și Iordania, explozii în Bahrain. Acuză că un atac cu rachete al SUA a ucis 4 oameni la o nuntă

SUA au început noi bombardamente împotriva Iranului. FOTO: X CENTCOM

Iranul a atacat baze militare americane din Irak și Iordania, potrivit presei de stat iraniene și Forțelor Armate Iordaniene, după ce forțele americane au reluat marți atacurile asupra Iranului. Semiluna Roșie Iraniană a anunțat că un atac cu rachete al SUA a ucis patru persoane, inclusiv un copil, după ce schijele au lovit o locuință din Sirik, în sudul Iranului, unde avea loc o petrecere de nuntă, scrie BBC.

Peste 50 de persoane au fost rănite, a mai precizat organizația.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat că atacurile americane asupra Iranului au fost lansate în urma unor "atacuri recente" atribuite Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

IRGC a avertizat că SUA "vor regreta" atacurile. Până miercuri dimineață, forțele iraniene lansaseră o serie de rachete balistice asupra unei baze a pușcașilor marini americani din Aqaba, în Iordania, ca represalii pentru atacul de la Sirik, potrivit agenției iraniene semioficiale Tasnim.

Forțele Armate Iordaniene au declarat că au interceptat 13 rachete balistice, dintre care 10 au fost distruse, în timp ce alte trei au căzut în zone izolate. Nu au fost raportate victime sau persoane rănite în urma atacului iranian. Rețeaua de stat a relatat, de asemenea, că Centrul Național pentru Securitate al țării i-a avertizat pe locuitorii din guvernoratele Aqaba și Mafraq cu privire la posibilitatea căderii unor fragmente. Ulterior, alerta a fost ridicată.

Separat, armata kuweitiană a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană au intervenit pentru a răspunde unor atacuri iraniene cu rachete în primele ore ale zilei de miercuri.

Mai multe explozii au fost raportate, de asemenea, în Bahrain, în urma unor atacuri iraniene, potrivit presei de stat iraniene.

Donald Trump, în momentul în care au fost anunțate marți după-amiază atacurile americane, a avertizat că Iranul va fi lovit din nou "la un nivel mult mai dur și mai ridicat" dacă va riposta.

Atacul are loc după primele lovituri americane cunoscute asupra Iranului de la sfârșitul lunii iulie, când forțele americane au atacat două lansatoare de rachete de pe insula Larak, în Strâmtoarea Hormuz. Teheranul a ripostat lansând rachete asupra unor baze aeriene din Iordania și o dronă către Emiratele Arabe Unite.

CENTCOM a anunțat că forțele americane au început să lovească ținte ale IRGC la ora 12:00 ET (16:00 GMT) și că atacurile au fost încheiate până în primele ore ale zilei de miercuri.

Presa de stat iraniană a relatat că proiectilele au lovit zone din Chabahar și Konarak, precum și un aeroport din Jiroft, în timp ce explozii au fost auzite pe insula Qeshm și în Bandar Abbas.

Căpitanul Tim Hawkins, din cadrul Marinei SUA, care a vorbit în numele CENTCOM, a declarat pentru BBC că autoritățile americane cunosc informațiile difuzate de presa de stat iraniană privind atacul din Sirik. El a adăugat: "Armata americană nu vizează niciodată civilii, spre deosebire de IRGC".