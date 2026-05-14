Producătorul rachetelor ucrainene "Flamingo" își extinde activitatea în spațiul cosmic. Plănuiește zeci de lansări în scurt timp

5 minute de citit Publicat la 23:45 14 Mai 2026 Modificat la 00:25 15 Mai 2026

Igor Skaliga, director general Fire Point (primul din stânga), Denys Shtielerman, co-fondator, Mike Pompeo, fost secretar american de stat, și Irina Terek, director tehnologic. În spate, o machetă a rachetei "Flamingo". Foto: Profimedia Images

Fire Point, unul dintre principalii producători de armament din Ucraina, anunță că a lansat doi sateliți în acest an și plănuiește "zeci de noi lansări" în 2027, scrie Financial Times.

Demersul vine în contextul în care Ucraina încearcă să își reducă dependența de SUA și de companiile occidentale de tehnologie.

Denys Shtilierman, co-fondator și director tehnic al Fire Point, a declarat pentru publicația citată că firma sa își extinde producția de rachete de croazieră și balistice și lucrează la un "scut aerian paneuropean".

"Ideea este că nu vindem doar arme și nu oferim doar securitate, ci și independență în materie de securitate", a spus el.

Ucraina și-a accelerat eforturile interne de inovare în materie de armament, după incidentul de anul trecut, în care Donald Trump l-a dat afară din Biroul Oval pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski.

Ulterior, SUA au suspendat temporar schimbul de informații cu Kievul.

Dependența armatei ucrainene de sistemul de sateliți Starlink al lui Elon Musk s-a dovedit, de asemenea, o vulnerabilitate în anumite momente, mai ales după ce s-a aflat că Rusia îl piratează pentru a-și ghida dronele de atac în Ucraina.

Fire Point, vizată de suspiciuni de corupție

Denys Shtilierman susține că mai multe guverne și grupuri din industria de apărare europeană analizează achiziționarea și producția comună a dronelor și rachetelor concepute de Fire Point.

Acestea sunt mult mai ieftine decât modelele occidentale.

Interesul Europei pentru integrarea armamentului ucrainean testat pe câmpul de luptă vine pe fondul temerilor privind reducerea angajamentelor de securitate ale SUA față de continent.

Totuși, creșterea rapidă a Fire Point nu este lipsită de controverse, remarcă Financial Times.

Shtilierman și alte persoane din conducerea companiei s-au confruntat cu acuzații că s-ar fi folosit de conexiunile cu președintele Volodimir Zelenski pentru a obține contracte importante, activitatea lor fiind vizată de o amplă anchetă anticorupție.

Investigația a perturbat producția și a dus inclusiv la apeluri pentru naționalizarea companiei.

Shtilierman și alți directori au insistat că activitatea lor este legală și au argumentat că investigațiile și criticile la adresa firmei nu fac decât să servească interesele Rusiei.

Potrivit reprezentantului Fire Point, un contract cu guvernul danez pentru producția de combustibil solid pentru rachete a fost suspendat luna aceasta de guvernul de la Copenhaga.

S-a întâmplat astfel după ce presa ucraineană a publicat transcrieri ale unor presupuse convorbiri telefonice indicând că un fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski s-ar număra printre principalii beneficiari ai Fire Point.

Shtilierman a negat acuzațiile de trafic de influență, reiterând că "fiecare zvon provoacă întârzieri".

Pe de altă parte, autoritățile și unii activiști ucraineni au investigat și trecutul lui Shtilierman în Rusia, identificând mai multe probleme juridice și datorii.

Directorul a recunoscut că a făcut închisoare în Rusia, dar a subliniat că a părăsit țara cu ani în urmă și că nu mai are interese de afaceri acolo.

Ce se știe despre Fire Point

Fire Point a apărut după invazia rusă din 2022, concentrându-se pe vehicule aeriene fără pilot și pe rachete de croazieră capabile să lovească ținte în adâncimea teritoriului rus.

Numeroase videoclipuri distribuite pe rețelele sociale rusești arată dronele Fire Point lovind rafinării, inclusiv o instalație din Tuapse, unde atacul ar fi provocat ploi toxice de culoare neagră, de la păcura arsă.

Shtilierman a vorbit și de potențialul companiei sale în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

El afirmă că dronele companiei ar putea fi folosite pentru a crea "o zonă a morții" în Iran, similară fâșiei de teren nelocuit de-a lungul frontului din Ucraina, unde soldații inamici sunt expuși permanent pericolului reprezentat de aparatele fără pilot încărcate cu explozibili.

"Pentru Ucraina, este foarte ușor să creeze o zonă a morții pe o adâncime de 200 km în interiorul teritoriului iranian și de-a lungul coastei. Trebuie doar să menții drone kamikaze în patrulare deasupra zonei", a explicat Shtilierman.

Statele din Golf ar aprecia ideea, însă guvernele de acolo ar fi invocat faptul că au nevoie de "permisiunea SUA", a continuat el.

Directorul crede că Fire Point ar putea lucra la o implementare similară pentru a opri petrolierele rusești din Marea Baltică și Marea Neagră, dacă partenerii occidentali ai Kievului ar aproba o asemenea măsură.

Potrivit Financial Times, Pentagonul manifestă interes pentru tehnologia ucraineană.

Kievul și Washingtonul se pregătesc să semneze un acord care ar permite exportul dronelor ucrainene pentru teste militare în SUA, potrivit unui proiect de document consultat de ziarul britanic.

Un "Flamingo" roz în biroul directorului Fire Point

În biroul aglomerat al lui Shtilierman, aflat într-o locație secretă, pereții sunt acoperiți cu ecrane ce monitorizează în timp real producția de armament.

O replică roz a celebrei rachete de croazieră FP-5 "Flamingo" este expusă pe un raft plin cu alte machete de avioane și rachete, notează jurnalistul Financial Times.

"Flamingo" are o autonomie - declarată de producător - de 3.000 km, aproximativ dublul rachetei americane Tomahawk.

Potrivit lui Shtilierman, Fire Point produce aproximativ 200 de rachete Flamingo pe lună, dar ar putea fabrica mai multe.

"Avem nevoie doar de comenzi și bani", a spus el, recunoscând, pe de altă parte, existența unui "blocaj" legat de motorul acestei arme, care ar urma să fie "rezolvat" în curând.

Unele relatări au pus sub semnul întrebării eficiența rachetei, iar dovezile confirmate privind loviturile reușite sunt relativ puține, remarcă Financial Times.

Alte două produse Fire Point, rachetele balistice FP-7, cu rază scurtă, și FP-9, cu rază medie, sunt în prezent testate pe câmpul de luptă.

Raza lor de acțiune, de 300, respectiv 500 de kilometri, fac din Moscova o țintă.

Directorul Fire Point spune că Germania ar fi interesată să înlocuiască racheteke Tomahawk cu Flamingo

Rachetele balistice sunt dificil de interceptat din cauza vitezei foarte mari pe traiectoria descendentă și a traiectoriilor abrupte.

Fire Point a crescut de la câteva zeci la aproape 6.000 de angajați în doar trei ani. Aceștia lucrează în aproximativ 70 de locații din Ucraina, descentralizând producția pentru a se asigura că Rusia nu poate distruge liniile de fabricație, a explicat Denys Shtilierman.

Germania și-ar fi manifestat un interes semnificativ pentru producția Fire Point, menționează Denys Shtilierman.

"Ceea ce îi interesează cu adevărat este posibilitatea de a înlocui Tomahawk-ul cu Flamingo", adaugă el.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat luni, în timpul unei vizite la Kiev, că "salturile tehnologice realizate în Ucraina sunt remarcabile" și că sunt "explorate" parteneriate pentru drone cu rază lungă, apărare antiaeriană și război electronic.