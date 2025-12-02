Danemarca începe lucrările la uzina de armament a Ucrainei. Aceasta va fabrica pe teritoriul NATO combustibil pentru drone și rachete

1 minut de citit Publicat la 13:37 02 Dec 2025 Modificat la 13:39 02 Dec 2025

Uzina ucraineană Fire Point din Danemarca va produce combustibil pentru rachete și drone. În imagine: lansator de rachete Grad din dotarea armatei ucrainene. Sursă foto: Hepta

Oficiali din Danemarca și Ucraina au inaugurat în localitatea daneză Vojens lucrările la uzina în care Kievul va produce materiale pentru războiul împotriva trupelor ruse de invazie, notează marți Agerpres, citând AFP

Uzina, unde producția ar urma să înceapă în toamna lui 2026, va fabrica propergol, un compus chimic utilizat pentru propulsia rachetelor și dronelor de luptă.

Facilitatea de producție va fi gestionată de compania ucraineană Fire Point Rocket Technology.

"Trebuie să sporim producția, ceea ce este imposibil în Ucraina. Dacă e să alegem o țară, aș spune că Danemarca este cea care ne primește cel mai bine", a declarat Viaceslav Bondarciuk, directorul general al Fire Point Rocket Technology.

"În Danemarca nu venim doar cu o producție tradițională în domeniul apărării, ci aducem, de asemenea, noi tehnologii", a continuat el.

"Trebuie să-i ajutăm pe prietenii noștri ucraineni în lupta lor pentru libertate. Ei au nevoie de un loc sigur pentru amplasarea producției lor militare", a explicat, la rândul său, ministrul danez al Industriei, Morten Bodskov.

Acesta a dat în mod simbolic startul lucrărilor, luni seară, cu o lopată în mână.

Første spadestik for Fire Point ?????

Ukraines kamp for frihed er vores kamp for frihed. Fire Point skaber flere hundrede arbejdspladser i Vojens. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Heller ikke for lokalområdet. Tak for godt samarbejde #dkpol

Se: https://t.co/SQxqvpgNwW pic.twitter.com/6r58OHyPZL — Morten Bødskov (@mfMorten) December 1, 2025

Drone suspecte au survolat în această toamnă baza militară de lângă viitoarea uzină militară a Ucrainei în Danemarca

Uzina Fire Point este situată la câțiva kilometri de baza aeriană Skrydstrup, care găzduiește o formațiune de piloți ucraineni pe aparate F-16.

La sfârșitul lui septembrie, această bază, precum și mai multe aeroporturi daneze, au fost survolate de drone necunoscute.

Chiar dacă ancheta poliției nu a putut determina originea lor, Mette Frederiksen. șefa guvernului daneza acuzat Rusia.

La Vojnes, unii locuitori își fac griji în legătură cu problemele de securitate implicate de noua instalație militară.

La rândul lor, autoritățile au încercat să liniștească temerile.

"Nu a fost făcut niciun compromis în materie de securitate, nici pentru uzină, nici pentru comunitatea locală", a dat asigurări ministrul danez.

Danemarca este membru fondator al NATO, fiind parte a alianței defensive din aprilie 1949.

De asemenea, țara face parte din Uniunea Europeană, al cărei membru a devenit în 1973.