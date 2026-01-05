„Singura modalitate de rezolvare a crizei”. UE cere respectarea voinței poporului venezuelean, după răsturnarea lui Maduro

Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană a cerut, duminică, respectarea voinței poporului venezuelean, la o zi după ce Statele Unite l-au răsturnat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, apreciind că aceasta este „singura modalitate de rezolvare a crizei”, potrivit unui comunicat oficial, relatează Agerpres.

Declarația a fost făcută în numele a 26 de state membre ale UE – toate, cu excepția Ungariei – de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care „a îndemnat toţi actorii să dea dovadă de calm şi reţinere pentru a evita escaladarea şi a asigura o soluţie paşnică a crizei”.

„Respectarea voinţei poporului venezuelean rămâne singura modalitate prin care Venezuela poate restabili democraţia şi rezolva criza actuală”, se mai arată în comunicat.

Reacția Uniunii Europene vine după ce Statele Unite au anunțat capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, și a soției sale, Cilia Flores, în urma unei operațiuni de amploare desfășurate în noaptea de 3 ianuarie.

Operațiunea a implicat forțe americane terestre, navale și aeriene și a avut loc în timpul unei pene de curent care, potrivit președintelui SUA, Donald Trump, nu a fost deloc întâmplătoare.

Potrivit declarațiilor făcute de Donald Trump, cuplul prezidențial a fost capturat în miez de noapte, în timp ce dormea. Liderul de la Casa Albă a susținut că cei doi ar fi încercat să fugă spre o cameră de siguranță blindată, însă au fost opriți cu focuri de armă, adăugând că Maduro a fost „la un pas” de a fi ucis.

Raidul a fost efectuat de Forța de elită Delta a Armatei SUA și nu s-a soldat cu nicio pierdere în rândul militarilor americani, potrivit Administrației Trump.