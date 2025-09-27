Cea mai mare bază militară din Danemarca, survolată de drone într-un nou incident. Autoritățile vorbesc despre un posibil „atac hibrid”

Drone suspecte au fost observate vineri seară în apropierea unor obiective militare din Danemarca, inclusiv deasupra celei mai mari baze aeriene a țării, după o serie de incidente care au perturbat traficul aerian în această săptămână, scrie BBC.

Dronele au fost văzute deasupra bazei aeriene Karup, printre altele, determinând autoritățile să închidă temporar spațiul aerian comercial din zonă. Au fost raportate prezențe ale dronelor și în Germania, Norvegia și Lituania.

Este cel mai recent episod dintr-un șir de activități suspecte cu drone în Danemarca, care ridică semne de întrebare legate de vulnerabilitatea țării în fața unui atac aerian și alimentează temerile privind o posibilă implicare a Rusiei. Autoritățile daneze au declarat că incursiunile de joi par a fi un „atac hibrid”, dar au subliniat că nu există dovezi care să indice implicarea Moscovei.

Incidentul de vineri a avut loc în jurul orei 20:15 (18:15 GMT) și a durat câteva ore, a declarat ofițerul de serviciu Simon Skelsjaer pentru agenția AFP. Acesta a spus că poliția nu poate comenta originea dronelor, deoarece nu au fost doborâte, adăugând că se colaborează cu armata daneză în cadrul anchetei.

Deși spațiul aerian civil de deasupra bazei a fost închis temporar, acest lucru nu a avut niciun impact, deoarece nu erau programate zboruri comerciale în zonă în acel moment, a mai spus Skelsjaer.

Ministerul danez al Apărării a confirmat că dronele au fost observate în apropierea mai multor instalații militare în cursul nopții, dar nu a specificat care. Instituția a refuzat să ofere detalii suplimentare, iar celelalte locații nu au fost menționate de presa de stat daneză.

Aproximativ 3.500 de persoane lucrează la baza aeriană Karup, unde sunt toate elicopterele Forțelor Armate Daneze, centrul de supraveghere a spațiului aerian și o parte din Comandamentul Apărării.

Incidentele vin la doar câteva zile după ce drone zărite deasupra aeroporturilor din Danemarca — unele dintre ele găzduind și instalații militare — au determinat închiderea acestora și suspendarea temporară a traficului aerian.

Luni, aeroportul din Copenhaga a fost închis timp de câteva ore după ce mai multe drone au fost observate în zonă, iar posibile apariții de drone au dus și la închiderea temporară a aeroportului din Oslo (Norvegia). Aeroporturile Aalborg și Billund din Danemarca au fost de asemenea închise miercuri seara din cauza dronelor observate deasupra pistelor, iar trei aeroporturi mai mici au raportat activitate similară, deși au continuat să funcționeze. Drone suspecte au fost observate recent și deasupra Germaniei și Suediei.

Există suspiciuni că valul de incursiuni ar putea face parte dintr-o strategie rusească de agresiune indirectă împotriva statelor NATO care susțin Ucraina în războiul cu Rusia — deși această legătură nu a fost demonstrată.

Ambasada Rusiei la Copenhaga a negat „speculațiile absurde” privind implicarea sa, descriind incidentele drept „provocări regizate”. Ministrul danez al Apărării a declarat că „atacul hibrid” pare să fie opera unui „actor profesionist”, dar a fost probabil lansat local.

Săptămâna trecută, Estonia și Polonia au cerut consultări cu ceilalți membri NATO după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, iar avioane de tip MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian în incidente separate.

România, un alt stat membru NATO, a anunțat de asemenea că o dronă rusă i-a încălcat spațiul aerian. Rusia nu a comentat incidentul din România, a negat încălcarea spațiului aerian al Estoniei și a susținut că incursiunea în Polonia nu a fost intenționată.

După incidentul de luni de la Copenhaga, premierul danez Mette Frederiksen a declarat că implicarea Rusiei „nu poate fi exclusă”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit acuzațiile „nefondate”.