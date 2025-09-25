Drone neidentificate au fost observate iar în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca. Unul a fost închis

Aeroportul Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis după ce în spațiul său aerian au fost observate drone neautorizate. FOTO Getty Images

Aeroportul Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis după ce în spațiul său aerian au fost observate drone neautorizate, au anunțat autoritățile locale. Alte trei aeroporturi mai mici din sudul țării, Esbjerg, Sønderborg și Skrydstrup, au raportat, de asemenea, activitate cu drone, însă nu au fost închise, scrie BBC.

Incidentul vine la scurt timp după ce aeroportul din Copenhaga a fost forțat să se închidă la începutul acestei săptămâni din cauza unei incursiuni similare cu drone, pe care premierul danez a descris-o drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii daneze de până acum”. Poliția a declarat că dispozitivele puteau fi văzute de la sol și a adăugat că nu poate exclude posibilitatea ca totul să fie o farsă. Autoritățile investighează cine controlează dronele și care ar putea fi motivația acestora.

Luni, aeroportul Kastrup din Copenhaga a fost nevoit să își suspende activitatea timp de câteva ore după ce mai multe drone au fost observate în zonă. „Acest lucru spune multe despre vremurile în care trăim și despre ceea ce trebuie să fim pregătiți să gestionăm ca societate”, a declarat premierul Mette Frederiksen. El a adăugat că nu poate fi exclusă o implicare rusă, deși purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a catalogat acuzațiile drept „nefondate”.

Cel puțin trei zboruri au fost deviate de la aeroportul Aalborg, oficialii anunțând că și forțele armate daneze au fost afectate, deoarece aeroportul este utilizat și ca bază militară. Poliția din Iutlanda de Nord a transmis într-un comunicat că monitorizează cu atenție situația de la Aalborg, dar nu poate oferi detalii despre numărul dronelor implicate.

„Nu putem comenta încă scopul zborului acestor drone și nici nu putem spune cine se află în spatele lor”, a declarat comisarul-șef Jesper Bøjgaard Madsen. „Dacă vom avea ocazia, vom doborî dronele”, a adăugat el. Poliția a precizat că nu consideră că există vreun pericol pentru pasagerii de pe aeroport sau pentru locuitorii din zonă, dar a cerut publicului să evite apropierea de perimetrul afectat.

Referindu-se la rapoartele despre dronele din Esbjerg, Sønderborg și Skrydstrup, poliția a spus că „ia situația în serios”, dar nu poate comenta asupra unui posibil motiv. Autoritățile au adăugat că niciunul dintre cele trei aeroporturi nu a fost închis și că nu există un risc pentru populație.

Dintre cele trei zboruri afectate la Aalborg, două au fost redirecționate spre Copenhaga, iar unul spre orașul Karup. Agenția care supraveghează controlul traficului aerian european a anunțat că sosirile și plecările pe aeroport vor fi suspendate până joi, la ora 06:00, ora locală (04:00 GMT).

Alertă maximă în Europa

Europa se află în stare de alertă maximă după ce mai multe state membre NATO au raportat incursiuni rusești în spațiile lor aeriene. Săptămâna trecută, Estonia și Polonia au cerut consultări cu ceilalți membri NATO, după ce Rusia a fost acuzată că le-a încălcat spațiul aerian în incidente separate. România, un alt stat membru NATO, a declarat și ea că drone rusești i-au pătruns în spațiul aerian.

Rusia a negat că ar fi violat spațiul aerian al Estoniei și a susținut că incursiunea în Polonia nu a fost deliberată. Kremlinul nu a comentat incidentul din România. După o reuniune desfășurată marți, NATO a emis un comunicat prin care a condamnat acțiunile Rusiei și a avertizat că va folosi „toate mijloacele militare și non-militare necesare” pentru a se apăra.

„Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acțiuni, care sunt escaladatoare, riscante și pun vieți în pericol. Ele trebuie să înceteze”, a transmis alianța. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat: „Suntem o alianță defensivă, da, dar nu suntem naivi și vedem ce se întâmplă”.

După discursul său la ONU, Donald Trump a sugerat că țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian.