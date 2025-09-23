Donald Trump spune că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le invadează spațiul aerian

3 minute de citit Publicat la 21:47 23 Sep 2025 Modificat la 23:01 23 Sep 2025

Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că este de părere că țările NATO ale căror spații aeriene sunt invadate de avioane sau de drone rusești ar trebui să doboare aceste aparate de zbor, relatează CNN.

„Da, cred că ar trebui să le doboare”, a declarat Trump când a fost întrebat de jurnaliști legat de acest subiect, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pe marginea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, marți seară.

Ulterior, el a evitat să spună dacă Statele Unite s-ar alătura eforturilor de a doborî avioanele și dronele rusești.

„Depinde de circumstanțe. Dar, știți și voi, noi suntem foarte activi față de NATO”, a spus el.

Declarațiile președintelui american vin în contextul în care spațiile aeriene ale mai multor țări NATO de pe flancul estic au fost constant încălcate de avioane și drone rusești, inclusiv cel al României, unde drone al Rusiei au survolat, în mai multe ocazii, zona din apropierea graniței estice cu Ucraina.

Aparate de zbor militare ale Rusiei au pătruns și în Polonia și în Estonia, iar ambele țări au activat articolul 4 din tratatul NATO.

Reuniune a Consiliului Nord-Atlantic

Ambasadorii celor 32 de state membre ale NATO s-au reunit, marţi, la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a discuta încălcarea spaţiului aerian al acestei ţări de către Rusia.

Estonia i-a convocat pe reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, după ce avioane militare ruseşti au intrat, vineri, ilegal în spaţiul aerian eston.

Articolul respectiv prevede consultări între membrii NATO în caz că unul din ei se consideră ameninţat.

„Decizia de a doborî aeronave, de a deschide focul la adresa lor se ia în timp real și întotdeauna pe baza informațiilor oferite de serviciile de informații și pe baza amenințării percepute și a riscurilor potențiale la adresa infrastructurii civile (...)

Așa cum am spus, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa are responsabilitatea și toate posibilitățile pentru a acționa.

În cazul ultimelor încălcări ale spațiului aerian în Estonia, despre care am vorbit, fortele NATO au interceptat cu rapiditate și au escortat aeronavele, fără escaladarea conflictului, nefiind constatată o amenințare imediată.

Ceea ce spun este că sistemul nostru militar funcționează astfel: noi facem o evaluare a pericolului, constatăm dacă este o amenințare directă la apararea colectivă, la postura noastră de aparare și vom acționa întotdeauna în funcție de asta.

Dar în acest caz nu a fost vorba despre o amenințare imediată, așa că ceea ce a urmat a fost că aeronavele italiene și finlandeze s-au asigurat că respectivele aeronave (rusești) au fost îndepartate din spațiul aerian (al Estoniei)”, a spus, marți, secretarul general al NATO, Mark Rutte, după ședința Consiliului Nord-Atlantic.

Consiliul Nord-Atlantic: Rusia poartă întreaga responsabilitate

„Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste acțiuni, care reprezintă o escaladare, riscă să ducă la calcule greșite și pun în pericol vieți. Ele trebuie să înceteze.

Răspunsul NATO la acțiunile imprudente ale Rusiei va continua să fie robust. Pe 12 septembrie, am lansat misiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida poziția alianței de-a lungul întregului flanc estic. Vom consolida capacitățile noastre și ne vom întări postura de descurajare și apărare, inclusiv printr-o defensivă aeriană eficientă.

Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială: NATO și aliații vor folosi, în conformitate cu dreptul internațional, toate instrumentele militare și nemilitare necesare pentru a se apăra și a descuraja toate amenințările, din toate direcțiile.

Vom continua să răspundem în modul, la momentul și domeniul alese de noi. angajamentul nostru față de Articolul 5 este ferm.

Aliații nu vor fi descurajați de aceste acte iresponsabile ale Rusiei și de alte acte iresponsabile în ceea ce privește angajamentele lor durabile de a sprijini Ucraina, a cărei securitate contribuie la a noastră, în exercitarea dreptului său inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune brutal și neprovocat al Rusiei", se spune în declarația Consiliului Nord-Atlantic, după reuniunea de marți.