Consiliul NATO se reunește după ce Estonia a cerut activarea articolului 4, în urma încălcării spațiului său aerian de către Rusia

Spațiul aerian estonian a fost violat vineri de trei avioane rusești, a anunțat Ministerul de Externe al țării. Foto: Profimedia Images

Consiliul NATO se va reuni marți pentru a discuta încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Federația Rusă, după ce Tallinn a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul de la Washington. Estonia a denunțat vineri violarea spațiului său aerian de către trei avioane de luptă, pe care a calificat-o drept „o îndrăzneală fără precedent” a rușilor.

Estonia a anunțat că trei avioane de luptă rusești MiG-31 au intrat în spațiul său aerian fără permisiune vineri timp de aproximativ 12 minute în dreptul insulei Vaindloo, înainte să fie forțate să se retragă de aeronavele NATO.

Ulterior, Tallin a cerut consultări sub articolul 4 din Tratatul de la Washington. Acest articol prevede că statele membre NATO vor avea consultări comune oricând atunci când integritatea și securitatea teritorială sau independența politică a unui stat este amenințată.

Doi oficiali familiarizați cu discuțiile au precizat pentru Reuters că Consiliul NATO se va reuni marți, potrivit The Straits Times.

Ministrul Apărării rus a negat că avioanele Federației au violat spațiul aerian al Estoniei, susținând că MiG-urile au zburat deasupra apelor internaționale din Marea Baltică. Oficialii estoniei au respins aceste afirmații, arătând că atât datele înregistrate de radare, cât și identificarea vizuală, au confirmat că aeronavele ruse au pătruns în spațiul său aerian.

A fost al treilea incident de acest gen într-o săptămână, după dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României, determinându-i pe aliații NATO să se angajeze să consolideze apărarea pe flancul estic al Alianței. În urma acestor incidente, Lituania a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul aerian al NATO. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus, de asemenea, ca Polonia și România să doboare dronele rusești care zboară deasupra Ucrainei.