Estonia cere activarea articolului 4 al NATO, după ce rușii au intrat cu trei avioane de luptă în spațiul său aerian

Estonia cere activarea art. 4 NATO după incursiunea avioanelor rusești în spațiul aerian. Sursa foto: Getty Images

Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a anunțat vineri că va solicita activarea articolului 4 din Carta NATO, articol care prevede consultări cu statele membre în cazul unei amenințări la adresa integrității statului solicitant.

„În această dimineață, trei avioane de vânătoare rusești Mig-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei. Avioanele NATO au intervenit, iar aeronavele rusești au fost forțate să se retragă”, a declarat premierul estonian pe rețeaua X. „O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul estonian a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 al NATO", a scris Kristen Michal pe X.

This morning, 3 Russian Mig-31 fighter jets entered Estonian airspace.



NATO fighters responded and the Russian planes were forced to flee.



Such violation is totally unacceptable. The Government of Estonia has decided to request NATO Article 4 consultations. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) September 19, 2025

În cursul zilei de vineri trei aeronave de vânătoare MIG-31 au violat spațiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minunte în dreptul insulei Vaindloo. În replică, NATO a ridicat prin misiunea de poliție aeriană mai multe avioane F-35.

Organizația Nord-Atlantică a răspuns imediat

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, între 19 şi 21 de drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian polonez, în ceea ce responsabili polonezi, ucraineni şi occidentali au descris ca fiind o provocare deliberată. Polonia şi aliaţi din NATO care au avioane de luptă desfăşurate în această ţară au interceptat dronele ruseşti cu avioane F-16 şi F-35.

Reacții au venit și din partea Organizației Nord-Atlantice. Purtătoarea de cuvânt NATO, Allison Hart, a declarat că alianța militară „a răspuns imediat și a interceptat aeronavele rusești”, catalogând incidentul drept „încă un exemplu de comportament iresponsabil al Rusiei și al capacității NATO de a reacționa”.

Tensiunile dintre alianța militară NATO și Rusia s-au intensificat după ce Moscova a lansat, în 2022, invazia pe scară largă a Ucrainei. Acestea au crescut și mai mult săptămâna trecută, după ce Polonia și România, ambele state membre NATO, au anunțat că drone rusești le-au încălcat spațiul aerian.

Reacții occidentale

În urma incidentului de vineri, ministrul de Externe estonian, Margus Tsahkna, l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei în legătură cu incursiunea de vineri, în timp ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a descris incidentul drept „o provocare extrem de periculoasă”.

„Testarea tot mai intensă de către Rusia a limitelor și agresivitatea crescândă trebuie întâmpinate cu o creștere rapidă a presiunii politice și economice”. Ministrul a subliniat că Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei de patru ori doar în 2025.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, de altfel de naționalitate estoniană, a precizat că Uniunea Europeană „va continua să sprijine statele membre în consolidarea apărării lor cu resurse europene”. Kallas a mai precizat că președintele rus Vladimir Putin „testează hotărârea Occidentului. Nu trebuie să arătăm slăbiciune”.

Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.



This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.



The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Comisia Europeană amenință cu presiuni suplimentare asupra Rusiei

Provocările Federației Ruse au fost sancționate și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șefa Comisiei Europene a declarat la rândul ei pe rețeaua X că „Vom răspunde fiecărei provocări cu determinare, investind totodată într-un flanc estic mai puternic”.

„Pe măsură ce amenințările cresc, va crește și presiunea noastră”.

Europe stands with Estonia in the face of Russia’s latest violation of our airspace.



We will respond to every provocation with determination while investing in a stronger Eastern flank.



As threats escalate, so too will our pressure.



I call on EU leaders to swiftly approve our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

Discurscul de susținere al președintei Comisiei Europene pentru Estonia a continuat cu o altă postare pe rețeaua X.

Russia is showing the full extent of its contempt for diplomacy and international law.



So we're increasing the pressure.



With our 19th package of sanctions covering energy, financial services and trade restrictions ↓ https://t.co/uW7HuZp3br — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2025

Într-un interviu pentru televiziunea britanică, ambasadorul Estoniei în Marea Britanie, Sven Sakkov, a declarat că sunt necesare „măsuri clare și practice” pentru întărirea protecției spațiului aerian deasupra flancului estic al NATO, având în vedere incidentul de vineri. „Dacă ar trebui să trecem singuri prin astfel de vremuri ca cele pe care le trăim acum, am fi extrem de îngrijorați”, a spus el, adăugând că estonienii se simt totuși „hotărâți” să se apere.