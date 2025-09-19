Ruşii au ridicat o nouă bază de lansare a dronelor Gheran, la 35 km de graniţa cu Ucraina. Un astfel de aparat a pătruns şi în România

Dronă Gheran a Rusiei, doborâtă în Ucraina, alături de alte resturi de muniții și armamente rusești. Foto: Profimedia Images

Rusia a construit o nouă bază de lansare pentru dronele de atac Shahed (cunoscute și sub numele de „Gheran”) la doar 35 de kilometri de granița cu Ucraina, conform united24media.com. Sâmbătă, 13 septembrie, un astfel de aparat a pătruns şi în spațiul aerian al României.

Imaginile din satelit publicate pe X arată un complex de lansare extins, situat între satele Voyna, Oleshok, Holyshyna, Zhyvyi Klyuch și Martynivka, în regiunea Bryansk.

Here is a time-lapse showing Russia’s construction efforts at this site, which was an empty field as recently as July.



H/t to @detresfa_ for spotting this site early on. pic.twitter.com/csRINCLPzi — Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2025

Rusia a construit mai multe astfel de baze

Fotografiile dezvăluie patru zone de depozitare ascunse sub paravane mari, cu structuri asemănătoare hangarelor vizibile în interior, și două platforme de lansare echipate cu sisteme de catapultă.

Ruşii au tot construit amplasamente similare atât în ​​regiunile de frontieră, cât și pe teritoriul ucrainean ocupat temporar. La începutul lunii august, rapoartele au relatat că o astfel de instalație de pe aerodromul Primorsko-Akhtarsk a fost atacată.

Un complex mai mic a fost construit lângă satul Navlya din regiunea Bryansk. Acesta reflectă infrastructura amplasamentului principal, dar este de dimensiuni reduse: există trei depozite de tip buncăr pe amplasament și nu există lansatoare fixe - lansările de acolo sunt efectuate din vehicule.

Sâmbătă, 13 septembrie, o dronă Gheran a traversat spațiul aerian al României. A ieşit din ţara noastră în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina. Populaţia a primit două mesaje Ro-Alert şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure.