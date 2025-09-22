Alertă la Copenhaga: Aeroportul a fost închis din cauza unor drone mari care survolează zona

<1 minut de citit Publicat la 23:35 22 Sep 2025 Modificat la 09:06 23 Sep 2025

Aeroportul din Copenhaga a fost închis din cauza unor drone mari care survolează zona. Foot: Getty Images

Toate zborurile de pe cel mai mare aeroport al Danemarcei au fost suspendate după ce mai multe drone au fost văzute survolând zonă, au anunțat autoritățile, potrivit BBC.

Potrivit poliției, două sau trei drone de dimensiuni mari au fost observate zburând în apropierea Aeroportului din Copenhaga.

Decolările și aterizările sunt suspendate de la ora 20:30, ora locală (19:30 BST).

„[Aeroportul] este momentan închis pentru decolare și aterizare, deoarece au fost văzute 2-3 drone mari în zonă. Nu se știe încă cât va dura această situație”, a transmis poliția într-un comunicat pe platforma X.

Într-un interviu acordat agenției de știri Reuters, un purtător de cuvânt al Aeroportului din Copenhaga a confirmat că spațiul aerian de deasupra aeroportului a fost închis din cauza unor drone neidentificate.

„Poliția investighează cazul și în prezent trebuie să stabilim un calendar pentru redeschidere”, a declarat purtătorul de cuvânt.