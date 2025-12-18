De ce refuză ucrainenii componentele din SUA la noile rachete Flamingo cu rază lungă: "Mâine, cineva ar putea opri totul"

5 minute de citit Publicat la 10:42 18 Dec 2025 Modificat la 10:44 18 Dec 2025

Model generat digital al rachetei de croazieră ucrainene cu rază lungă "Flamingo", utilizată de Kiev pentru atacuri în adâncimea teritoriului rus. Sursă foto: Getty Images

BBC publică pe site-ul său un reportaj realizat într-o locație secretă în care Ucraina produce arme de mare putere și cu rază lungă de acțiune, necesare pentru a rezista în războiul declanșat de Rusia.

Jurnaliștii britanici relatează că, înaintea călătoriei la fabrica de rachete "Flamingo", au fost legați la ochi și li s-a cerut să își închidă telefoanele.

Pentru Ucraina, păstrarea confidențialității unei astfel de locații este o chestiune de supraviețuire.

Două fabrici aparținând companiei producătoare Fire Point au fost deja lovite în atacuri rusești.

Reporterii BBC au fost obligați să se conformeze unor reguli stricte în timpul vizitei: li s-a interzis să filmeze caracteristicile de construcție ale locației, precum stâlpii, de susținere, ferestrele sau tavanul.

De asemenea, li s-a interzis să fotografieze fețele muncitorilor de pe linia de asamblare.

Ucraina își diversifică producția de armament

Aflată de aproape patru ani sub asaltul Rusiei, Ucraina își intensifică și diversifică producția de armament.

Președintele Volodimir Zelenski susține că țara produce acum peste 50% din armele pe care le folosește pe linia frontului.

Aproape întregul său arsenal cu rază lungă de acțiune este fabricat pe plan intern.

La începutul războiului, Ucraina se baza în mare parte pe moștenirile din epoca sovietică.

Sprijinul militar occidental a contribuit la modernizarea forțelor armate, iar acum Kievul este lider internațional în dezvoltarea sistemelor fără pilot.

Pe lângă aceste arme, rachetele de croazieră produse pe plan intern contribuie la capacitatea Ucrainei de a lovi și distruge ținte la mare distanță.

Irina Terek este director tehnic al companiei Fire Point, unul dintre cei mai mari producători de drone și rachete din Ucraina.

Compania a adoptat un motto latin se traduce prin "Dacă nu noi, atunci cine?".

Tânăra de 33 de ani a studiat pe vremuri arhitectura, dar acum încearcă să ajute la distrugerea mașinăriei de război rusești.

În fața masivei rachete Flamingo, Irina explică motivul pentru care arma a fost vopsită în negru, față de primele prototipuri colorate în roz: "Le 'mănâncă' rușilor petrolul".

Cum au ajuns ucrainenii să-și fabrice propriile rachete cu rază lungă

O rachetă Flamingo seamănă cu racheta germană V1 din cel de-al Doilea Război Mondial.

Este alcătuită dintr-un masiv motor cu reacție, plasat deasupra unui corp tubular de lungimea unui autobuz londonez.

Rachetele au fost deja folosite în luptă, însă Fire Point a avertizat că nu va confirma țintele specifice lovite cu ele.

Ucrainenii au fost nevoiți să-și construiască singuri astfel de arme, după ce națiunile occidentale s-au dovedit reticente să le furnizeze rachete cu rază lungă de acțiune.

Despre Flamingo se spune că are capacitatea de a lovi ținte la o depărtare de 3.000 de kilometri, la fel ca racheta americană Tomahawk, mult mai sofisticată și mai scumpă.

Președintele american Donald Trump a refuzat să trimită Ucrainei astfel de arme, pe care Volodimir Zelenski le-a cerut în mod insistent.

Ucraina, silită de realitatea războiului să atace pilonii economiei ruse

Loviturile în adâncimea teritoriului rus sunt văzute de Kiev drept o parte critică a războiului, iar Ucraina folosește în acest scop în special drone cu rază lungă de acțiune.

Kievul încă pierde teren în fața Moscovei, pe o linie a frontului care se întinde pe mai mult de o mie de kilometri.

Drept urmare, Ucraina încearcă din ce în ce mai mult să vizeze economia de război a inamicului, pentru a încetini aceste progrese militare.

Șeful Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, susține că atacurile de la distanță ale Ucrainei au costat deja economia rusă peste 21,5 miliarde de dolari în acest an.

Ruslan, ofițer în Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei, subliniază că strategia este simplă: "Să reducem capacitățile militare ale inamicului și potențialul său economic".

El dezvăluie că agenții forțelor speciale ucrainene au efectuat sute de atacuri asupra rafinăriilor de petrol, fabricilor de arme și depozitelor de muniții, toate acestea fiind în adâncimea teritoriului inamic.

Rusia a făcut același lucru și la o scară mai mare, lansând, în medie, 200 de drone Shahed pe zi.

Contraatacurile Ucrainei s-au limitat la aproximativ jumătate din acest număr.

"Aș dori să lansez tot atâtea drone câte lansează Rusia. Dar ne extindem foarte repede", spune Ruslan.

"Încercăm să luptăm cu inteligență și tactici", adaugă Irina Tarek, care recunoaște că țara sa ar putea să nu fie în măsură să egaleze resursele implicate de Rusia în război.

Producător ucrainean de rachete: Nu există arme-minune. Esențială e voința de a câștiga

Denys Știlerman, designerul șef și cofondatorul companiei Fire Point, recunoaște că nu există o armă-minune.

"Factorul care schimbă jocul este voința noastră de a câștiga", declară el.

Fire Point nici măcar nu exista înainte de invazia la scară largă a Rusiei.

Însă startup-ul produce acum 200 de drone pe zi.

Aparatele sale FP1 și FP2, fiecare de dimensiunea unui avion mic, sunt responsabile pentru 60% din atacurile la distanță ale Ucrainei.

Fiecare dronă costă în jur de 50.000 de dolari, de trei ori mai ieftin decât o dronă rusească Shahed.

Rusia produce aproximativ 3.000 de aparate Shahed pe lună.

Ucraina își fabrică arme cu componente care nu provin din SUA

Ucraina are nevoie în continuare de ajutor extern, în special sub forma finanțării și a informațiilor despre ținte.

Însă țara încearcă să fie autonomă în producția de armament, iar Irina Tarek subliniază că Fire Point a luat decizia de a folosi cât mai multe componente de proveniență internă.

"Respectăm principiul că nimeni nu poate influența armele pe care le construim", precizează ea, adăugând că sunt evitate componentele din două țări: China și Statele Unite.

Întrebată de ce nu ar trebui să existe componente americane în armele ucrainene, Tarek a recunoscut: "Suntem într-un 'Montagne russe' emoțional cu SUA. Mâine, cineva ar putea dori să-i pună punct și nu am putea folosi propriile noastre arme."

Până la sfârșitul anului trecut, sub administrația Biden, Statele Unite au furnizat Ucrainei sprijin militar în valoare de aproape 70 de miliarde de dolari.

Președintele republican Donald Trump a oprit acest sprijin, însă a venit în contrapartidă cu o schemă în care aliații europeni din NATO achiziționează arme americane, pe care le pun apoi la dispoziția Ucrainei.

Fabricanții ucraineni de arme văd discuțiile de pace patronate de Washington drept "negocieri de capitulare"

Îngrijorările cu privire la viitorul sprijin al SUA își fac loc și în discuțiile despre viitoarele garanții de securitate ale americanilor, dacă războiul se va încheia.

Garanțiile de securitate reprezintă un punct-cheie al actualelor negocieri de pace.

Din fabrica Fire Point ascunsă de ochii rușilor, Irina Tarek taxează negocierile în curs drept "discuții de capitulare".

Ea crede că faptul că Ucraina își produce propriile arme este "singura modalitate de a oferi cu adevărat garanții de securitate".

Fosta studentă la arhitectură speră, de asemenea, că Europei învață din ce se întâmplă în prezent între Washington, Bruxelles, Kiev și Moscova.

"Suntem un exemplu sângeros în ceea ce privește pregătirea pentru război", conchide ea, estimând că, dacă altă țară s-ar fi confruntat cu o invazie rusă, ar fi fost deja cucerită.