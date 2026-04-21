Cea mai nouă rachetă a Blue Origin a fost reținută la sol după un eșec costisitor: nu a reușit să plaseze pe orbită un satelit

2 minute de citit Publicat la 11:03 21 Apr 2026 Modificat la 11:04 21 Apr 2026

Operațiunea de duminică a fost doar al treilea zbor al rachetei New Glenn.Foto: Getty Images

Cea mai nouă rachetă a companiei Blue Origin, New Glenn, a fost consemnată la sol după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a ordonat o investigație privind un „incident” legat de lansarea nereușită a unui satelit, relatează BBC. Este un eșec costisitor pentru compania lui Jeff Bezos, care și-a propus să plaseze în acest an mii de sateliți pe orbită joasă pentru a recupera decalajul față de Starlink, compania lui Elon Musk.

New Glenn ar fi trebuit să plaseze pe orbită un satelit al AST SpaceMobile folosind racheta New Glenn, dar nu a reușit să îl ducă la altitudinea orbitală dorită.

Directorul executiv al Blue Origin, Dave Limp, a declarat că eșecul a fost cauzat de lipsa unei „forțe de propulsie suficiente” la unul dintre motoare. „Este clar că nu am livrat misiunea pe care clientul nostru și echipa noastră o așteptau”, a spus CEO-ul Blue Origin.

Acțiunile AST SpaceMobile au scăzut cu peste 6% luni.

Blue Origin investighează incidentul, care a avut loc duminică, sub supravegherea FAA.

„FAA solicită Blue Origin să efectueze o investigație a incidentului. FAA va supraveghea investigația condusă de Blue Origin, va fi implicată în fiecare etapă a procesului și va aproba raportul final al companiei, inclusiv eventualele măsuri corective”, a transmis un purtător de cuvânt al autorității americane.

Limp a spus că investigația va permite companiei „să învețe din datele colectate și să implementeze îmbunătățirile necesare pentru a reveni rapid la operațiunile de zbor.”

FAA va decide, pe baza concluziilor investigației, când racheta New Glenn va putea fi lansată din nou.

Operațiunea de duminică a fost doar al treilea zbor al rachetei New Glenn. Blue Origin planifica aproximativ 12 lansări în acest an.

Racheta transporta un satelit AST destinat orbitei joase a Pământului, care urma să fie folosit pentru conectivitate mobilă.

Deoarece New Glenn nu a plasat satelitul suficient de sus pe orbită, acesta nu mai poate fi utilizat. AST a declarat duminică că pierderea va fi acoperită de asigurare, dar nu a precizat costul.

Sateliții care oferă acces la internet pentru consumatori și companii, inclusiv în zone greu accesibile, devin din ce în ce mai populari în rândul companiilor de tehnologie.

Blue Origin a anunțat la începutul acestui an că intenționează să lanseze mii de astfel de sateliți pe orbită joasă, ca parte a unui nou proiect numit TerraWave.

Amazon își extinde și ea prezența în acest domeniu, după ce a achiziționat recent un producător și operator de sateliți pentru 11 miliarde de dolari, pentru a-și dezvolta propriul proiect, numit Leo.

Ambele proiecte par să încerce să recupereze decalajul față de Starlink, compania deținută de Elon Musk, care are deja câteva mii de sateliți funcționali pe orbită, oferind conectivitate utilizatorilor.

Starlink este o parte importantă a SpaceX, compania lui Musk, despre care se estimează că va fi listată la bursă anul acesta, într-o ofertă publică ce ar putea doborî recorduri.