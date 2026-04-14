Compania Blue Origin a lui Jeff Bezos a reușit să separe oxigenul din praful de pe Lună

Blue Origin a reușit, într-o premieră mondială, să creeze oxigen respirabil din praful de pe Lună.

Blue Origin, compania fondată de miliardarul Jeff Bezos, a anunțat săptămâna aceasta că a dezvoltat un reactor care poate elibera oxigen din solul lunar folosind curent electric. Astfel, Blue Origin a reușit, într-o premieră mondială, să separe oxigenul respirabil din praful de pe Lună, fiind „o premieră mondială care deschide calea pentru o bază lunară”, scrie The Telegraph.

Aproape jumătate din praful de pe Lună, stratul subțire de rocă care acoperă suprafața lunară, este oxigen, dar este legat de metale precum fierul și titanul. Oamenii de știință și inginerii vor să extragă oxigenul pentru a-l reutiliza ca aer respirabil sau combustibil pentru rachete.

Transportul oxigenului în spațiu de pe Pământ ar fi prea periculos și costisitor, așa că ajungerea pe Lună este considerată un pas esențial pentru stabilirea unei misiuni pe termen lung. Lucrările anterioare de izolare a oxigenului s-au desfășurat în laborator, iar echipamentul greoi necesar a fost prea dificil de trimis pe Lună.

În schimb, Blue Origin a declarat că reactorul său la scară mică, numit Air Pioneer, ar putea fi pregătit pentru zbor pentru a „oferi prima suflare de viață pentru o bază lunară sustenabilă”.

Compania a publicat imagini din interiorul mașinii, care se află la Centrul de Excelență pentru Resurse Spațiale din Los Angeles, care arată bule de oxigen ieșind din regolitul topit.

„De la praful lunar la aerul proaspăt, tehnologia noastră Air Pioneer transformă regolitul lunar în oxigen respirabil, pregătit pentru astronauții care se întorc pe Lună”, a declarat compania.

„Permanența lunară va necesita utilizarea resurselor de pe Lună, mai degrabă decât transportarea lor de pe Pământ. Sistemul nostru in situ de utilizare a resurselor extrage oxigen din regolitul lunar pentru a crea aer respirabil pentru astronauți și propulsor pentru realimentarea modulelor de aselenizare și a pilelor de combustie. Materialele pentru o bază lunară sunt produse exact acolo unde este nevoie de ele și la un cost mult mai mic decât cel de pe Pământ”, mai transmite Blue Origin.

NASA intenționează să trimită oameni pe Lună în 2028, ca parte a misiunii Artemis IV, care va continua succesul misiunii Artemis II.

Blue Origin, precum și SpaceX, compania lui Elon Musk, încearcă să colaboreze cu NASA pentru a construi prima colonie lunară

Reactorul de extragere a oxigenului face parte din proiectul Blue Alchemist al Blue Origin, pentru care NASA a oferit 35 de milioane de dolari prin programul său Tipping Point, care susține explorarea pe termen lung pe Lună și în spațiu.

NASA a furnizat, de asemenea, companiei Blue Origin o mică mostră de praf lunar adus de astronauții misiunii Apollo, astfel încât aceștia să poată construi un simulant precis pentru a testa procesul.

Pe lângă aerul respirabil, Blue Origin a declarat că reactorul produce și alte elemente critice pentru infrastructura planetară, cum ar fi fierul, aluminiul și siliciul pentru construcții și electronică, precum și sticlă pentru ferestre și capace pentru panouri solare.

Compania a declarat anterior că dorește să transforme Luna și, în cele din urmă, Marte în „lumi autosustenabile în care roboții și oamenii să poată merge dincolo de vizitare și să exploreze, să crească, să trăiască și să prospere cu adevărat”.

Pat Remias, vicepreședintele diviziei de concepte avansate și inginerie pentru întreprinderi de la Blue Origin, a spus că „fiecare kilogram de oxigen pe care îl producem pe suprafața lunară este cu unul mai puțin decât trebuie să lansăm de pe Pământ, ceea ce reprezintă un salt uriaș către așezări permanente, precum și resurse critice pentru transportul către Lună, Marte și dincolo de aceasta”.

„Mai întâi trimitem oamenii înapoi pe Lună, apoi începem să «trăim de pe urma roadelor Pământului»”, a mai spus Remias.

Reactorul se bazează pe electroliză, un proces chimic care utilizează curent electric direct pentru a descompune compușii în elementele lor de bază. Praful de pe Lună este topit la 1.600 de grade Celsius, apoi trece prin el un curent care separă ionii de metal și siliciu de ionii de oxigen de care aceștia erau legați.

Ionii metalici pozitivi și ionii de siliciu migrează către un electrod, iar ionii de oxigen negativi către celălalt, unde gazul se evacuează sub formă de bule și poate fi colectat pentru a fi utilizat ca aer sau propulsor. Metalele se scufundă pe fund.

Procesul poate separa oxigenul de metale precum fierul, aluminiul și siliciul.

Blue Origin a declarat că va trebui să genereze aproximativ un megawatt de energie pentru a alimenta reactoarele, fiind echivalentul a energiei necesare pentru a alimenta simultan între 400 și 1.000 de locuințe.

Se prevede că fiecare așezare lunară ar avea o serie de panouri solare în apropiere, generând energia necesară unui astfel de reactor.