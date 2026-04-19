Compania spaţială Blue Origin lansează pentru prima dată o rachetă echipată cu un motor reutilizabil

Blue Origin, compania spaţială americană a fondatorului Amazon Jeff Bezos, a reuşit pentru prima dată duminică lansarea marii sale rachete New Glenn cu un propulsor deja utilizat, precum şi recuperarea acestuia, o practică de reciclare care permite accelerarea ritmului lansărilor şi intensificarea rivalităţii cu SpaceX, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

Dar acest succes a fost umbrit de o disfuncţionalitate care a împiedicat racheta să plaseze pe orbita dorită satelitul de comunicaţii al companiei AST SpaceMobile pe care îl transporta.

Cu o înălţime de aproape 100 de metri, această rachetă puternică a decolat de la Cap Canaveral în Florida, la 07:25 ora locală (11:25 GMT).

După decolare, cele două trepte ale rachetei s-au separat, treapta superioară continuându-şi drumul pentru a duce satelitul în spaţiu. Propulsorul său s-a aşezat cu succes pe o platformă plutitoare în Oceanul Atlantic la aproximativ nouă minute şi 30 de secunde după decolare.

Blue Origin a anunţat ulterior pe X că satelitul a fost plasat cu succes, dar pe o orbită diferită de cea vizată, precizând că evaluează amploarea acestui ecart.

Această decolare vine după cele două prime zboruri reuşite ale New Glenn realizate în 2025 de Blue Origin, care încearcă să recupereze terenul faţă de marea sa rivală, compania spaţială SpaceX a lui Elon Musk, care reutilizează de ani de zile propulsoarele rachetelor sale şi domină sectorul.

În noiembrie, compania lui Jeff Bezos reuşise, la a doua tentativă, să recupereze propulsorul rachetei New Glenn după o decolare, făcându-l să aterizeze în mod controlat pe o barjă amplasată în Atlantic, o performanţă pe care a repetat-o duminică.

O astfel de aterizare, extrem de complexă pentru o navă de această dimensiune, a reprezentat un progres major pentru companie. Blue Origin reutiliza deja în ultimii ani rachetele New Shepard, dar acestea erau mult mai mici şi destinate zborurilor turistice spaţiale de scurtă durată.

Acelaşi propulsor folosit în noiembrie pe New Glenn a fost între timp repus în funcţiune: pentru această primă reutilizare, compania a decis să înlocuiască toate motoarele şi să efectueze câteva alte modificări înainte de a-l lansa din nou duminică.

Succesul acestei noi tentative de recuperare a fost urmărit cu atenţie deosebită, deoarece această mare rachetă se află în centrul ambiţiilor spaţiale ale lui Jeff Bezos.

În special, acesta îşi propune să concureze cu Elon Musk în cadrul programului lunar Artemis al NASA, fiecare dintre companiile lor dezvoltând module lunare pentru agenţia spaţială americană.

În timp ce Statele Unite depun în prezent eforturi susţinute pentru a readuce astronauţi pe suprafaţa Lunii în 2028, înainte de sfârşitul mandatului lui Donald Trump şi de termenul limită stabilit de marii lor rivali chinezi, performanţele celor două companii rivale sunt urmărite, aşadar, cu mare atenţie.