„Devenise atracție”: Un roi de albine a poposit pe o terasă din Centrul Vechi al Bucureștiului. Momentul în care un apicultor îl mută

Un roi de albine a poposit pe o terasă din Centrul Vechi al Capitalei, 3 iunie 2026. Sursa foto: Poliția Locală a Municipiului București

Un stup de albine a fost mutat miercuri de pe o terasă din Centrul Vechi, după ce un apicultor a fost chemat să intervină informează joi Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

„Un roi întreg de albine şi-a găsit un loc extrem de neobişnuit pentru popas: o umbrelă de terasă! Exact în Centrul Vechi, pe Smârdan colţ cu Şelari. Colegii noştri din Monitorizare au observat imediat agitaţia pe camere şi au trimis un echipaj la faţa locului. Zona devenise rapid atracţie turistică, iar trecătorii se opreau în număr mare să facă poze. Deşi spectaculos, momentul era riscant atât pentru oameni, cât şi pentru albinele agitate”, transmite sursa citată, joi, pe Facebook.

Poliţiştii locali au asigurat un perimetru de siguranţă pentru a proteja trecătorii, iar un apicultor, care colaborează cu instituţia în astfel de situaţii, a reuşit să prindă regina.

„Pentru că albinele sunt extrem de organizate, stupul a fost lăsat pe poziţie pentru o perioadă, special pentru ca toate 'lucrătoarele' să apuce să se întoarcă la matcă şi să se adune în siguranţă în noul adăpost! (...) Dacă şi voi întâlniţi un roi de albine într-o zonă în care în mod normal nu ar trebui să fie, nu încercaţi să îl goniţi. Păstraţi distanţa şi lăsaţi profesioniştii să intervină”, se mai arată în postare.

Marți, un apicultor a fost chemat în Piața Romană din București, pentru o intervenție neobișnuită pe una dintre cele mai aglomerate artere din Capitală, după ce un roi de albine și-a făcut apariția chiar pe trotuar, în apropierea restaurantului McDonald's și la doar câțiva metri de o trecere de pietoni intens circulată.

Ce trebuie să facem dacă găsim un roi de albine în gospodărie

Specialiștii recomandă ca persoanele care descoperă un roi de albine în curte, grădină sau pe clădirile din apropierea locuinței să evite apropierea excesivă și să nu încerce să îl îndepărteze pe cont propriu.

De asemenea, nu este indicată folosirea insecticidelor sau a altor substanțe care pot distruge colonia. Cea mai sigură soluție este contactarea unui apicultor sau a autorităților locale, care pot îndruma proprietarii către persoane specializate în capturarea și relocarea roiurilor.

În multe situații, intervenția durează doar câteva zeci de minute, iar albinele pot fi mutate în siguranță într-un stup, fără riscuri pentru oameni și fără afectarea coloniei.

De ce sunt protejate albinele

Albinele sunt considerate unele dintre cele mai importante insecte pentru ecosistem și agricultură. Prin procesul de polenizare, acestea contribuie la reproducerea plantelor și la producția unei mari părți din fructele, legumele și culturile agricole consumate de oameni.

Experții atrag atenția că populațiile de albine sunt afectate în multe regiuni ale lumii de schimbările climatice, utilizarea pesticidelor și pierderea habitatelor naturale. Din acest motiv, protejarea coloniilor și relocarea roiurilor reprezintă soluția recomandată atunci când acestea apar în zone locuite.

În majoritatea cazurilor, roiurile aflate în tranzit nu sunt agresive și nu atacă oamenii dacă nu sunt provocate sau deranjate.