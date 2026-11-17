Un oraș din România a fost desemnat „Oraș European al Crăciunului” pentru 2027. Surpriză: nu este Craiova

3 minute de citit Publicat la 15:40 17 Noi 2026 Modificat la 15:40 17 Noi 2026

Baia Mare a fost desemnată „Oraș European al Crăciunului” pentru anul 2027, în cadrul unei competiții internaționale. Foto: Facebook/Municipiul Baia Mare

Baia Mare a fost desemnată „Oraș European al Crăciunului” pentru anul 2027, în cadrul unei competiții internaționale care premiază localitățile europene pentru tradițiile și evenimentele organizate în perioada sărbătorilor de iarnă. Orașul din Maramureș a câștigat cu un proiect care include două patinoare, un traseu de lumini, un tren turistic și evenimente dedicate obiceiurilor locale. Celelalte două distincții importante au fost acordate orașului Basel din Elveția, desemnat „Capitală Europeană a Crăciunului”, și localității Omis din Croația, care a primit titlul de „Sat European al Crăciunului”, relatează Euronews.

Premiile au fost acordate în cadrul celei de-a zecea ediții a competiției European Capital of Christmas. Câștigătorii au fost aleși de un juriu internațional, condus de Danuta Hübner, fost comisar european pentru politică regională.

Pe lângă cele trei localități premiate, organizatorii au acordat și o mențiune specială proiectului „Crăciunul spaniol-portughez”, desfășurat în localitățile Fuentes de Oñoro din Spania și Vilar Formoso din Portugalia.

Cele două comunități organizează din 2023, împreună cu municipalitatea Almeida, o sărbătoare comună de Crăciun, chiar la granița dintre cele două țări.

Un brad de 15 metri este amplasat pe linia de frontieră, iar târgul de Crăciun se întinde de o parte și de alta a graniței. Programul include o paradă a celor Trei Magi, ateliere bilingve pentru copii, preparate de la producători locali și acțiuni caritabile, precum colectarea de jucării și organizarea unor evenimente sportive.

Basel, Elveția, a fost desemnată Capitală Europeană a Crăciunului 2027

Orașul elvețian Basel a primit titlul de „Capitală Europeană a Crăciunului” pentru anul 2027, preluând distincția de la Barcelona.

Basel are o tradiție îndelungată a târgurilor de Crăciun, primul fiind organizat în 1978. În prezent, evenimentul atrage anual peste un milion de vizitatori, care vin să descopere căsuțele și decorațiunile din Piața Barfüsserplatz și din împrejurimile bisericii Barfüsserkirche.

Din 2023, orașul organizează și „Zauberhöfe”, adică „curțile magice”, amenajate în centrul istoric între noiembrie și decembrie. Acestea sunt transformate în spații decorate de sărbătoare, unde vizitatorii se pot bucura de atmosfera Crăciunului, departe de agitația orașului.

La Theater Basel, între 1 și 23 decembrie, sunt organizate în fiecare seară spectacole cu intrare gratuită, în cadrul evenimentului „Advent Days”.

Un alt moment apreciat de localnici este parada „Harley Niggi-Näggi”, organizată din 1999. Participanții, îmbrăcați în costume de Moș Crăciun, străbat centrul orașului pe motociclete Harley-Davidson pentru a strânge fonduri destinate organizațiilor caritabile.

Baia Mare, desemnată Oraș European al Crăciunului. Ce evenimente sunt pregătite pentru 2027

Baia Mare a câștigat titlul de „Oraș European al Crăciunului” cu un proiect care pune în valoare tradițiile din Maramureș și diversitatea culturală a comunității.

Evenimentele sunt programate între 26 noiembrie 2027 și 10 ianuarie 2028, iar organizatorii pregătesc două patinoare, un traseu iluminat care va lega centrul vechi de Parcul Mara și activități dedicate obiceiurilor de iarnă.

Muzeul Satului va deveni unul dintre locurile în care vor fi prezentate tradițiile locale de Crăciun, în timp ce Piața Libertății, din centrul istoric, va găzdui cea mai mare parte a festivităților.

În Parcul Mara va fi organizat tradiționalul târg caritabil, coordonat de Direcția de Asistență Socială. Cele două zone vor fi legate printr-un tren turistic special amenajat pentru perioada sărbătorilor.

Un element important al proiectului este și diversitatea comunității locale. În Baia Mare trăiesc de secole români, maghiari, germani, evrei și romi, iar în ultimii ani orașul a primit și familii de ucraineni.

Organizatorii competiției au apreciat modul în care proiectul folosește această diversitate pentru a aduce oamenii împreună de Crăciun.

Potrivit acestora, Baia Mare își propune să transforme sărbătorile într-o experiență comună pentru locuitorii orașului, indiferent de originea lor. Proiectul a fost descris chiar de inițiatori drept „o operă a inimii”.

Omiš, Croația, a câștigat titlul de Sat European al Crăciunului

Cel de-al treilea premiu a ajuns în Croația, la Omiš, pentru un proiect organizat în jurul satului de Crăciun Nart. Locul are doar 11 locuitori permanenți, toți membri ai familiei Lučić, însă în fiecare iarnă atrage zeci de mii de vizitatori.

Principala atracție este un traseu iluminat de aproximativ doi kilometri, amenajat cu peste cinci milioane de lumini LED.

În perioada Adventului, aproximativ 70.000 de oameni vizitează acest loc pentru a admira decorațiunile și a participa la evenimentele de Crăciun.

Programul include muzică tradițională dalmată, cunoscută drept „klapa”, o scenă a Nașterii Domnului cu personaje reale, preparate pregătite de cel puțin zece ferme de familie și un adăpost în care trăiesc peste 150 de animale. La evenimente participă și grupuri folclorice, formații muzicale și trupe de teatru.

Satul de Crăciun ocupă o suprafață de aproape 40.000 de metri pătrați, iar traseele luminoase urmează aleile existente, printre copaci și ziduri tradiționale de piatră.

Juriul a apreciat și faptul că majoritatea decorațiunilor sunt realizate manual, din materiale naturale sau reciclate. Acestea sunt păstrate după sărbători, reparate și refolosite în anii următori, pentru a reduce risipa.