Cum arată Târgul de Crăciun din Craiova în 2026. Imagini spectaculoase de la deschidere

2 minute de citit Publicat la 11:34 14 Noi 2026 Modificat la 11:38 14 Noi 2026

Tema de anul acesta a Târgului de Crăciun din Craiova este "Tărâmul elfilor". Sursă foto: Facebook - Lia Olguța Vasilescu

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis vineri seară, în prezența a mii de oameni. Tema din acest an este „Tărâmul Elfilor” și aduce în centrul orașului numeroși elfi, spărgători de nuci, căsuțe unicat și peste două milioane de beculețe. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini spectaculoase de la deschidere.

Târgul se extinde față de ediția de anul trecut, iar vizitatorii vor putea descoperi noi zone și atracții dedicate sărbătorilor de iarnă.

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„S-a deschis cel mai mare Târg de Crăciun din lume (27 de hectare de ornamente, lumini și butaforie) și cel mai frumos din Europa, votat anul trecut de turiști din toată lumea, pe site-ul europeanbestdestinations.com, site partener pentru turism al Comisiei Europene.

În această seară, aproximativ 100 000 de vizitatori din Craiova, din alte localități din România și din mai multe țări i-au trecut pragul și s-au bucurat de aprinderea luminilor.

Tema de anul acesta a Târgului de Crăciun din Craiova este "Tărâmul elfilor", o temă internațională, dar decorațiunile sunt în culorile Crăciunului și s-a mers mult pe tradițiile românești, tocmai pentru că așteptăm mulți vizitatori străini ca urmare a titlului obținut pentru 2026”, a scris Lia Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook.

Printre atracțiile pregătite pentru vizitatori se numără cel mai mare Moș Crăciun, de nouă metri înălțime, un labirint al elfilor și un trenuleț cu jucării care se plimbă printr-un brad spectaculos decorat.

„Pe lângă sania zburătoare sau liftul lui moș Crăciun, anul acesta avem mai multe surprize: cel mai mare Moș (9 metri înălțime), labirintul elfilor, trenulețul cu jucării care se plimbă printr-un brad spectaculos decorat, fabrica de jucării a elfilor și multe altele pe care vă lăsăm să le descoperiți. Clădirile monument sunt și ele frumos decorate, cu ornamente și lumini care vă vor surprinde plăcut”, a mai transmis primarul Craiovei.

Pe Calea Unirii au fost amenajate terasele cu bunătăți tradiționale, iar pe strada Theodor Aman funcționează zonă cu food truck-uri. Vizitatorii vor găsi căsuțe cu produse tradiționale, cadouri, dulciuri și preparate de sezon.

Cel mai mare Moș Crăciun, înalt de 9 metri, poate fi găsit în Piața Fraţii Buzeşti.

Zilnic, vizitorii se vor putea bucura de: