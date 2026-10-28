Peste 2.500 de senzori și camere inteligente, pe Autostrada Sibiu - Pitești. Ce se întâmplă în tunelul Momaia înainte de deschidere

Peste 2.500 de puncte de monitorizare, senzori și camere inteligente, fixe și mobile, permit identificarea incidentelor și a obiectelor de pe carosabil. FOTO: Cristian Pistol

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că deschiderea circulației pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu - Pitești, între Tigveni și Curtea de Argeș, depinde de finalizarea testelor sistemelor de siguranță din tunelul Momaia și a lucrărilor la descărcarea către DN73G. Testele finale ale tunelului, lung de 1.350 de metri, sunt programate în luna noiembrie, împreună cu ISU, iar lucrările la descărcarea rutieră către DN73C au depășit 80% din stadiul fizic.

„Deschiderea unei secțiuni de autostradă nu se încheie odată cu asfaltul. Pe Secțiunea 4 depinde de două etape: testele finale ale tunelului, programate împreună cu ISU în luna noiembrie, și finalizarea descărcării către DN73G. Toate sistemele trebuie verificate, iar condițiile pentru circulație în siguranță trebuie îndeplinite”, a transmis directorul CNAIR.

El a mai precizat că peste 2.500 de puncte de monitorizare, senzori și camere inteligente, fixe și mobile, permit identificarea incidentelor și a obiectelor de pe carosabil.

În funcție de situație, sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea uneia dintre benzi sau a întregii galerii.

În paralel, continuă lucrările la descărcarea din autostradă către DN73C, unde stadiul fizic a depășit 80%. Drumul județean care asigură legătura a fost preluat în administrarea CNAIR și reclasificat ca DN73G.

Ştefan Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, a vizitat, marţi, șantierul Secțiunii 4 (Curtea de Argeș-Tigveni) a Autostrăzii Sibiu–Pitești. Acesta a precizat că lotul ar putea fi dat în circulație în luna noiembrie.