Franța a trimis la baza Mihail Kogălniceanu un avion de patrulare. Atlantique-2 are o autonomie de 14 ore și poate detecta drone

Aeronava are drept obiectiv identificarea pericolelor de navigație din Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră. Foto: Profimedia Images

Franța a trimis în România, la baza aeriană din Mihail Kogălniceanu, un avion de patrulare maritimă Atlantique-2, pentru executarea unor misiuni de supraveghere și recunoaștere, în perioada 18 octombrie - 6 noiembrie, în zona de vest a bazinului Mării Negre, a anunțat Ministerul Apărării. Atlantique-2 este un avion militar foarte capabil, cu o autonomie de 14 ore, dotat cu senzori pentru a detecta drone maritime și aeriene. MApN a transmis că aeronava va ajuta la identificarea pericolelor de navigație și protejarea infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României.

„La solicitarea României, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune, Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană și Marea Neagră (Commandant en chef pour la Méditerranée – CECMED) a dislocat un avion de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2, la Baza 57 Aeriană ,,Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, pentru executarea unor misiuni de supraveghere și recunoaștere, în perioada 18 octombrie - 6 noiembrie, în zona de vest a bazinului Mării Negre”, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Aeronava are drept obiectiv identificarea pericolelor de navigație din Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră.

„Zborurile aeronavei Marinei Naționale Franceze, planificate și coordonate cu sprijinul Comandamentului Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” și în cooperare cu Centrul Maritim de Coordonare (Maritime Rescue Coordination Centre – MRCC), au ca scop identificarea pericolelor de navigație și creșterea capacității de protejare a infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României”, a precizat MApN.

Atlantique-2, potrivit Ministerului Forțelor Armate din Franța, este dotat cu capabilități precum:

un detector de anomalii magnetice (MAD), capabil să detecteze masa metalică a unui submarin care se deplasează la mică adâncime;

un radar de supraveghere a suprafeței maritime (SearchMaster), capabil să detecteze ținte de suprafață foarte mici, pe o rază de 360 de grade, chiar și pe mare agitată;

un sistem de navigație care permite monitorizarea mediului înconjurător în trei dimensiuni: sub apă, la suprafața apei și în aer;

un sistem de detectare a emisiilor radar (ARAR 13), capabil să intercepteze și să identifice emisii de foarte scurtă durată, de la distanțe mari;

un sistem electro-optic (WESCAM) care permite identificarea țintelor de suprafață de la mare distanță, atât ziua, cât și noaptea;

un sistem de comunicații care permite transmiterea datelor și, dacă este necesar, comunicarea prin mesaje criptate sau prin voce;

un sistem de luptă care poate fi echipat, în funcție de misiune, cu torpile, rachete antinavă și bombe ghidate cu laser, precum și cu echipamente pentru operațiuni de căutare și salvare, inclusiv ambarcațiuni și alte materiale destinate salvării;

„Misiunea MPA ATLANTIQUE 2 contribuie la îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO și evidențiază importanța cooperării între aliați, a interoperabilității și a capacității de reacție pentru executarea acțiunilor de supraveghere maritimă, contribuție la asigurarea libertății de navigație și salvarea vieților omenești pe mare.

Totodată, prezența aeronavei de patrulare maritimă la Constanța reprezintă un bun prilej pentru ca militarii Forțelor Navale Române să se instruiască în comun cu partenerii francezi atât prin ambarcare la bordul aeronavei pe timpul survolurilor deasupra Mării Negre, cât și prin activități de instrucție în comun și schimb de informații cu navele militare românești aflate pe mare”, a mai transmis Ministerul Apărării.

MApN a precizat că răspunsul NATO și al Marinei Naționale Franceze față de criza din Marea Neagră „completează măsurile luate de către Forțele Navale Române, de intensificare a misiunilor de patrulare maritimă cu nave, elicoptere IAR-330 Puma Naval și sisteme autonome fără pilot, precum și informarea permanentă și oportună prin avize pentru navigatori de către Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu”, cu privire pericolele de navigație și căile recomandate pentru asigurarea libertății de mișcare și prevenirea incidentelor navale.”

Forțele Navale Române și aliații NATO desfășoară permanent activități de monitorizare a situației maritime și asigurare a traficului în zona de responsabilitate din Marea Neagră, a mai precizat MApN.

„În acest sens, capabilități maritime și aeriene ale Forțelor Navale Române execută, în mod sistematic, misiuni de patrulare și cercetare a spațiului maritim, aerian și terestru, pentru consolidarea securității, precum identificarea, combaterea și diminuarea efectelor amenințărilor generate de războiul de agresiune al Federației Ruse asupra Ucrainei”, se arată în comunicatul citat.

Petrolierele, navele de marfă și cele care transportă cereale pe Marea Neagră sunt expuse atacurilor cu drone, rachete sau ambarcațiuni cu explozibil, pe măsură ce Rusia și Ucraina se luptă tot mai intens pentru controlul acestei rute, aflate la granița UE și a NATO. Unele estimări arată că în Marea Neagră au loc de peste șase ori mai multe atacuri decât în Golf.

Potrivit companiei de securitate maritimă Ambrey și Organizației Maritime Internaționale, anul acesta au fost lovite în Marea Neagră peste 570 de nave, iar cel puțin 40 de marinari au murit.