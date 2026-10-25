Armata franceză a trimis în Marea Neagră un avion capabil să vâneze submarine rusești. România mulțumește public Franței pentru ajutor

Militari francezi la bordul unui avion de patrulare maritimă și luptă antisubmarin Dassault-Breguet Atlantique 2. Foto: Profimedia Images

Un avion francez de patrulare maritimă a participat la operaţiunile de salvare a navelor atacate în ultimele zile în Marea Neagră, a declarat sâmbătă ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, aflat în vizită în Bulgaria, relatează AFP, preluată de Agerpres. Aeronava, de tip Atlantique 2, operează în cadrul NATO şi se află în regiune de două săptămâni, perioadă în care a contribuit la operaţiunile de salvare din Marea Neagră. Ministrul român de Externe a mulțumit Franței pentru ajutor.

„Salut contribuția Franței în calitate de națiune-cadru a grupării tactice a NATO în România, precum și dorința sa de a ne ajuta să răspundem nevoilor noastre concrete de capacități în Marea Neagră”, a spus ministrul de Externe, Dan Neculaescu, după o întâlnire avută cu ministrul Barrot.

Échange appliqué avec le ministre français des Affaires étrangères, @jnbarrot. Nous avons réaffirmé la solidité de notre Partenariat stratégique et notre engagement commun en faveur de la sécurité européenne. Je salue la contribution de la France en tant que nation-cadre du groupement tactique de l'OTAN @NATO en Roumanie, ainsi que sa volonté de nous aider à répondre à nos besoins capacitaires concrets en mer Noire. Nous avons également évoqué l'évolution de l'environnement régional, en mettant l'accent sur l'importance stratégique de la mer Noire pour la sécurité euro-atlantique. — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 24, 2026

Aeronava Dassault-Breguet Atlantique 2 este considerată „antică dar eficientă”, de către presa militară. Deși misiunea principală a acestui avion de patrulare maritimă a reprezentat-o inițial lupta antisubmarin, împotriva submarinelor rusești, aeronava e specializată și în misiuni de supraveghere maritimă sau salvare.

? Romania | Deployment of a French ATL2 in ?? for maritime surveillance flights. ➡️ Enhanced cooperation between Allies ➡️ ?? Active French contribution to regional maritime security ? Ensuring freedom of navigation and strengthening maritime security in the region https://t.co/7XMbRQ8oF9 — The ?? Joint Staff - Military operations (@FrenchForces) September 28, 2025

Modelul Atlantique 2 a fost dezvoltat începând cu anul 1978. În timp ce fuzelajul și motoarele nu au suferit modificări importante, francezii au îmbunătățit electronica și avionica aparatului: radar și sonar nou, instalarea unui senzor infraroșu și capacitatea de a transporta și lansa rachete antinavă Exocet. Primele astfel de versiuni au fost produse începând cu 1984.

În 2012, Atlantique 2 a fost redenumit ATL2. În același an, din cele 22 de aeronave în serviciu, Franța a decis să modernizeze 18 aparate, la noul „Standard 6”, care include noi radare, sisteme electronice și de detecție.

Franța își propune să folosească aceste avioane până în 2030.

Barrot a amintit că trei nave au fost atacate, una dintre ele scufundându-se în câteva minute, la aproximativ 100 de kilometri de Varna. El a descris vizita sa drept un semn de sprijin şi solidaritate cu Bulgaria, în numele Franţei şi al Uniunii Europene.

Atacurile asupra navelor din Marea Neagră, în largul Ucrainei invadate de Rusia, s-au înmulţit în ultimele săptămâni. Vineri, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat „profund alarmată” de o nouă escaladare a acţiunilor Rusiei în regiune, după ce o navă comercială a fost atacată cu o dronă în apropierea portului românesc Constanţa. România a atribuit atacul Rusiei, arată AFP.

Ministrul francez a salutat şi proiectul european de creare a unei platforme de securitate maritimă la Varna şi Constanţa, în anii următori. Iniţiativa, prevăzută în cadrul strategiei europene pentru Marea Neagră, urmăreşte evaluarea situaţiei maritime, schimbul de informaţii, supravegherea în timp real şi avertizarea timpurie.