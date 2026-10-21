Statele NATO suplimentează aeronavele de supraveghere maritimă și drone în Marea Neagră, după atacurile rușilor

România solicitase sprijin din partea UE şi NATO în urma unei serii de incidente produse săptămâna trecută. Foto: Getty Images

Aeronave de supraveghere maritimă, sisteme radar, drone şi echipe de investigare a explozibililor vor fi trimise de statele membre NATO în regiunea Mării Negre, a anunțat un purtător de cuvânt al Alianței, după ce atacurile ruseşti asupra rutelor de export ale Ucrainei s-au intensificat, relatează Reuters.

Martin L. O'Donnell, purtător de cuvânt al Cartierului General Militar al NATO din Mons, Belgia, a declarat pentru DPA că vor fi desfăşuraţi şi specialişti suplimentari în domeniul informaţiilor, pentru a îmbunătăţi cunoaşterea situaţiei din regiune prin utilizarea sporită a senzorilor şi printr-un schimb mai amplu de informaţii, potrivit Agerpres.

Anunțul că vor fi suplimentate capacitățile din Marea Neagră a venit după ce Consiliul Nord-Atlantic a discutat despre securitatea Mării Negre la sediul NATO din Bruxelles.

NATO nu a atribuit atacurile recente din Marea Neagră unei țări anume. Însă, analiștii militari spun că este aproape o certitudine că Rusia este în spatele atacurilor, deși Moscova nu le-a revendicat.

Președintele Nicușor Dan se va întâlni mâine cu șeful Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy, iar apoi va urma o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care are ca temă principală securitatea din zona Mării Negre.

Marea Neagră va fi „o prioritate absolută”, a declarat, miercuri, și nou ministr al Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, după preluarea mandatului.

„Pilonul central al acţiunii noastre rămâne securitatea. Continuăm să întărim postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, să consolidăm Parteneriatul nostru Strategic cu Statele Unite şi să ne îndeplinim angajamentele asumate în cadrul NATO, iar Marea Neagră va fi o prioritate absolută”, a precizat ministrul.

Val de atacuri cu drone în Marea Neagră

Potrivit relatărilor din presa de la Sofia, o aeronavă de recunoaştere P-8 Poseidon a Marinei SUA a început să opereze în largul coastei bulgare a Mării Negre. România solicitase sprijin din partea UE şi NATO în urma unei serii de incidente produse săptămâna trecută.



Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră au devenit recent mai frecvente. Printre navele afectate s-au numărat şi nave care transportau mărfuri în largul coastelor Bulgariei şi României, state membre NATO.



Săptămâna trecută, nava ucraineană Chelsea 3 a fost lovită de trei drone la 33 de kilometri est de localitatea bulgară Biala, de pe litoralul Mării Negre. Într-un al doilea incident, o navă a fost lovită şi s-a scufundat la 31 de kilometri de coastă, în apropiere de Krapeţ, lângă graniţa cu România.



La începutul acestei luni, o navă comercială turcească, ce transporta cereale, s-a scufundat în apropiere de Sfântu Gheorghe, la Marea Neagră. Doi membri ai echipajului şi-au pierdut viaţa. Potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cargoul a fost lovit de drone ruseşti.



Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a avertizat recent că situaţia ar putea declanşa o nouă criză alimentară mondială.



Kallas a descris Ucraina drept unul dintre cei mai importanţi exportatori de produse agricole din lume şi a afirmat că acţiunile Rusiei îngreunează tot mai mult aprovizionarea cu alimente a oamenilor din întreaga lume.



Şase atacuri atribuite presupus dronelor ruseşti, produse într-un interval de zece zile, au reprezentat o escaladare periculoasă şi inacceptabilă, a declarat aceasta.



Zelenski a afirmat că vede atacurile drept „o expresie a eforturilor Rusiei de a face ca partea de vest a Mării Negre să devină complet inutilizabilă pentru transportul maritim”.