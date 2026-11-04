NATO intensifică supravegherea Mării Negre. Răspunsul Alianţei la provocările Rusiei: 3 aeronave de spionaj au fost mobilizate simultan

1 minut de citit Publicat la 10:39 04 Noi 2026 Modificat la 10:40 04 Noi 2026

NATO intensifică supravegherea Mării Negre. Sursa foto: Getty

NATO a intenstificat misiunile de monitorizare în Marea Neagră, după atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din apropierea apelor teritoriale ale României și Bulgariei. Marţi, 3 noiembrie, trei aeronave de recunoaștere din Italia, Marea Britanie și SUA au interceptat simultan semnalele radar și comunicațiile militare rusești, într-un efort coordonat de a preveni atacurile cu drone și rachete asupra rutelor maritime, potrivit site-ului Itamilradar, preluat de securitynews.ro.

Sursa citată mai precizează că, mai devreme în aceeași zi, "o aeronavă RQ-4D Phoenix și-a oprit transponderul deasupra Albaniei și, cel mai probabil, se îndrepta, de asemenea, spre Marea Neagră".

"Avioanele de supraveghere ale NATO sunt 24/24 cu ochii pe Rusia

Potrivit site-ului Itamilradar, pe 3 noiembrie, trei aeronave de recunoaștere ale NATO au operat simultan deasupra Mării Negre:

un E-550 CAEW italian (venit de la Pratica di Mare, operând în apropierea Deltei Dunării)

un RC-135W Rivet Joint britanic (venit de la Waddington și ajuns la est de Bulgaria)

un ARTEMIS II american (venit de la Constanța, deasupra părții vestice a Mării Negre)

Toate acestea analizau semnale radar și comunicațiile militare ale Rusiei în bazinul Mării Negre. Mai devreme în aceeași zi, o aeronavă RQ-4D Phoenix și-a oprit transponderul deasupra Albaniei și, cel mai probabil, se îndrepta, de asemenea, spre Marea Neagră.

Rusia și-a intensificat acțiunile agresive asupra navelor cu marfă spre/dinspre Ucraina, lovind chiar în zonele economice exclusive și aproape de apele teritoriale NATO, în România și Bulgaria.

NATO a decis să crească prezența avioanelor de supraveghere în Marea Neagră, pentru prevenirea surprinderii și depistarea timpurie a dronelor și rachetelor lansate de statul agresor rus", a transmis sursa citată.