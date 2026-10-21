Nicușor Dan a cerut NATO un sprijin mai puternic pentru securitatea Mării Negre: „E esențială nu doar pentru România, ci pentru Europa”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Getty Images

Nicușor Dan spune că România a cerut NATO un sprijin mai puternic pentru securitatea la Marea Neagră, inclusiv capacități suplimentare de combatere a dronelor, supraveghere și recunoaștere. Mesajul vine după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, convocată pentru a analiza ultimele evoluții din regiune și măsurile necesare pentru protejarea navigației, comerțului și infrastructurii energetice.

Într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan a amintit că, săptămâna trecută, s-a întâlnit la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev.

„În urma întâlnirii mele de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit ieri pentru a evalua ultimele evoluții din Marea Neagră și pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securității și de protejare a navigației, a comerțului și a infrastructurii energetice”, a scris acesta.

Nicușor Dan spune că România a cerut direct întărirea prezenței și capacităților NATO în regiune.

„România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune. Acestea sunt esențiale pentru protejarea vieților, a comerțului global și a infrastructurii critice, precum și pentru menținerea Mării Negre în siguranță și deschisă”.

El a făcut referire și la incidentul din 17 octombrie, când două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât două drone care pătrunseseră în spațiul aerian național în zona Sulina.

„România își face datoria, așa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au angajat și au doborât două drone care intraseră ilegal în spațiul nostru aerian național, deasupra apelor teritoriale românești din dreptul localității Sulina. Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spațiul nostru aerian. Îi felicit pe piloții noștri pentru profesionalismul și viteza lor de reacție. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spațiul aerian și apele teritoriale în orice moment, alături de aliați”.

Nicușor Dan spune că securitatea Mării Negre nu privește doar România și țările din regiune, ci întreaga Europă, inclusiv prin impactul asupra comerțului internațional.

„Securitatea Mării Negre este esențială nu doar pentru România și statele riverane, ci și pentru întreaga Europă și pentru comerțul internațional. O concluzie clară a ședinței de ieri este că solidaritatea aliaților este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele și spațiul nostru aerian, este împărtășit de întreaga Alianță”.

Președintele Nicușor Dan va convoca, joi, ședința CSAT privind situația de securitate a Mării Negre, în contextul ultimelor atacuri asupra mai multor nave. Ședința va avea loc cu noii miniștri, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.