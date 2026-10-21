Înainte de ședința CSAT, Nicușor Dan se întâlnește cu șeful Comitetului Militar al Uniunii Europene

Generalul Seán Clancy este președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene din 2025. Foto: Getty Images

Înainte de ședința Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), președintele Nicușor Dan se va întâlni joi cu șeful Comitetului Militar al Uniunii Europene, Sean Clancy, a anunțat Administrația Prezidențială.

Președintele îl va primi pe Sean Clancy la Palatul Cotroceni, joi, începând cu ora 14:00, iar de la ora 18:00 a convocat CSAT, care are ca temă principală securitatea din zona Mării Negre.



În cursul reuniunii, se vor analiza implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră şi vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacităţii de reacţie pentru protejarea apelor teritoriale şi a infrastructurii critice maritime a României, a precizat Administraţia Prezidenţială, potrivit Agerpres.



În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale.



Anterior anunţului privind CSAT, preşedintele a transmis un mesaj privind situaţia regională.



Securitatea Mării Negre este esenţială nu doar pentru România şi statele riverane, ci şi pentru întreaga Europă şi pentru comerţul internaţional, a afirmat, miercuri, Nicuşor Dan.



El a amintit într-o postare pe Facebook că, în urma întâlnirii de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit marţi pentru a evalua ultimele evoluţii din Marea Neagră şi pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securităţii şi de protejare a navigaţiei, a comerţului şi a infrastructurii energetice.

„România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune. Acestea sunt esenţiale pentru protejarea vieţilor, a comerţului global şi a infrastructurii critice, precum şi pentru menţinerea Mării Negre în siguranţă şi deschisă”, a scris şeful statului pe reţeaua de socializare.



Mai mult, Nicuşor Dan a atras atenția asupra recentelor acţiuni de combatere a dronelor în spaţiul aerian românesc.



„România îşi face datoria, aşa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au angajat şi au doborât două drone care intraseră ilegal în spaţiul nostru aerian naţional, deasupra apelor teritoriale româneşti din dreptul localităţii Sulina. Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spaţiul nostru aerian. Îi felicit pe piloţii noştri pentru profesionalismul şi viteza lor de reacţie. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spaţiul aerian şi apele teritoriale în orice moment, alături de aliaţi”, a transmis preşedintele.



El a adăugat că o concluzie clară a Consiliului Nord-Atlantic de marţi este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit.



„Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele şi spaţiul nostru aerian, este împărtăşit de întreaga Alianţă”, a arătat preşedintele.



NATO va desfăşura resurse suplimentare în Marea Neagră în urma unei serii de atacuri cu drone împotriva navelor comerciale, a anunţat, marţi, o purtătoare de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice, conform AFP şi Reuters.