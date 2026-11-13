F1: Marele Premiu de la Madrid a generat 544 de milioane de euro și aproape 11.000 de locuri de muncă

1 minut de citit Publicat la 15:09 13 Noi 2026 Modificat la 15:09 13 Noi 2026

Pe parcursul evenimentului, care a durat patru zile, au fost înregistrați 352.618 participanți. Sursă foto: Getty Images

Prima ediție a Marelui Premiu de Formula 1 al Spaniei, desfășurată pe circuitul de la Madrid, în luna septembrie, a generat un impact economic de 544 de milioane de euro în Comunitatea Madrid, a contribuit la crearea și menținerea a 10.948 de locuri de muncă, aducând venituri fiscale de 95 de milioane de euro, potrivit unui studiu realizat de PwC și citat de EFE, citată de Agerpres.

Cifrele au depășit proiecțiile inițiale, arată studiul. Impactul economic a fost cu 16,5% mai mare decât valoarea estimată de 467 de milioane de euro, numărul locurilor de muncă a fost cu 23,7% mai mare decât cele 8.850 prognozate, iar contribuția fiscală a depășit cu 14,5% suma de 83 de milioane calculată inițial, au precizat organizatorii evenimentului de la Madrid, într-un comunicat de presă publicat vineri.

Impactul economic este echivalent cu 0,16% din PIB-ul Comunității Madrid și cu 0,30% din PIB-ul capitalei, după cum a precizat Jose Vicente de los Mozos, președintele Comitetului Executiv al Ifema Madrid, într-un comunicat de presă.

Pe parcursul evenimentului, care a durat patru zile, au fost înregistrați 352.618 participanți, 35% dintre aceștia venind din străinătate, iar alți 20% au sosit din alte comunități autonome.

Cheltuiala medie totală pe durata șederii, inclusiv costul biletului de intrare, a ajuns la 2.772 de euro per vizitator internațional, comparativ cu 1.099 de euro pentru participanții din alte regiuni spaniole și 659 de euro pentru rezidenții Comunității Madrid.

Sectorul ospitalității a fost cel mai mare beneficiar, primind 114 milioane de euro, urmat de industria prelucrătoare, cu 86 de milioane, și de construcții, cu 51 de milioane. În total, aceste trei sectoare au reprezentat 59% din cele 425 de milioane de euro reprezentând impactul indirect.