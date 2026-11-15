Cel mai mare mister din istoria F1: Un diamant care a dispărut la Monaco în 2004, după un accident, nu a fost găsit nici până astăzi

8 minute de citit Publicat la 10:00 15 Noi 2026 Modificat la 10:00 15 Noi 2026

Diamantele au fost încapsulate în oțel și fixate pe conurile frontale ale monoposturilor. Unul pe mașina experimentatului pilot Mark Webber și unul pe cea a debutantului Christian Klien. Foto: Getty Images

Pe 23 mai 2004, la Monaco, s-a născut cel mai mare mister nerezolvat din Formula 1: Un diamant în valoare de 300.000 de dolari a fost văzut ultima dată lipit de partea din față a unui monopost, înainte ca acesta să se lovească de parapet în primul tur al Marelui Premiu. Diamantul, însă, nu a fost găsit nici până în prezent, 22 de ani mai târziu. Motivul pentru care un diamant de 1,4 carate a fost atașat la cea mai delicată parte a unei mașini care atinge 320 km/h într-o cursă a fost simplu: publicitatea, scrie BBC News.

Rezultatele Jaguar Racing fuseseră cel mult mediocre de când devenise o echipă de F1 în 2000, iar până în 2004, compania-mamă, Ford, decisese să o retragă din motorsport.

„Sarcina mea s-a inversat de la conducerea echipei la vânzarea acesteia și găsirea unui nou proprietar, altfel ar fi închis-o. A fost probabil cel mai rău an din viața mea. Mai ales pentru că în primele luni am jurat să păstrez secretul”, a spus fostul director al echipei, Tony Purnell.

Echipa sa avea nevoie de niște relații publice bune pentru a distrage atenția de la performanță și a-i îmbunătăți atractivitatea.

În sezonul precedent, se bucuraseră de un weekend promoțional de succes la Silverstone, datorită unei colaborări cu Terminator 3, așa că directorul de comunicare, Nav Sidhu, căuta să recreeze magia cu încă un pic de ajutor din partea unui film.

„Auzisem de nenumărate ori, prin iarna anului 2003, că făceau Ocean's Twelve și am descoperit că filmau unele dintre scene în Monte Carlo. Un lucru a dus la altul și, înainte să-ți dai seama, am ajuns la o înțelegere cu George Clooney, Brad Pitt și Matt Damon”, spune Sidhu.

Sidhu aranjase cu legendarul producător de la Hollywood, Jerry Weintraub, ca brandingul și vedetele filmului să preia echipa pentru weekendul de la Monaco.

Intriga filmului se concentra pe un furt îndrăzneț al unui ou Fabergé incrustat cu diamante. Sidhu a negociat cu compania de diamante Steinmetz ca cele două mașini Jaguar să aibă atașate pietre prețioase, care astăzi ar valora în total aproximativ 1 milion de dolari.

Ceea ce s-a întâmplat apoi, însă, nu făcea parte din scenariu.