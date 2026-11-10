Cea mai bogată țară din Europa caută peste 335.000 de angajați. Ce posturi sunt disponibile

2 minute de citit Publicat la 10:09 10 Noi 2026 Modificat la 10:11 10 Noi 2026

Pentru a acoperi lipsa de angajați, autoritățile au modificat legislația. Sursă foto: Getty Images

Luxemburgul vrea să atragă peste 335.000 de angajați până în 2040, pentru a acoperi lipsa de personal din mai multe domenii. Autoritățile au modificat legislația muncii pentru a simplifica angajarea lucrătorilor străini, inclusiv a celor din afara Uniunii Europene (UE). În trei luni, un angajat din Luxemburg câștigă cât unul din România într-un an întreg, potrivit datelor Eurostat.

Luxemburgul a fost desemnat drept statul cu cel mai ridicat nivel al calității vieții din lume, însă, în prezent, se confruntă cu o forță de muncă slabă și deficit de personal în marea majoritate a domeniilor-cheie, se arată pe site-ul Agenției pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă din Luxemburg (ADEM).

Are o suprafață de aproximativ 2.600 de kilometri pătrați și o populație de circa 680.000 de locuitori, iar piața muncii se bazează în mare măsură pe angajați veniți din alte țări.

O analiză publicată de Al Jazeera a arătat că aproximativ 75% dintre persoanele care lucrează în această țară sunt cetățeni străini, iar aproape jumătate dintre locuitori s-au născut în afara Luxemburgului.

De asemenea, un clasament realizat de platforma Statista a arătat că Luxemburg se află pe primul loc în topul global al calității vieții. Stabilitatea economică și nivelul ridicat de siguranță, dar și alte aspecte au contribuit la plasarea acestuia pe primul loc în top.

Domeniile în care se caută cei mai mulți angajați

Luxemburgul are nevoie de personal în mai multe domenii. În sectorul financiar și juridic, este nevoie de analiști de risc bancar, consultanți juridici, auditori, contabili și manageri de relații cu clienții, potrivit Work in Luxembourg.

În domeniul medical și al asistenței sociale, angajatorii caută asistenți medicali, educatori pentru copii mici și personal de îngrijire. Și sectorul IT oferă locuri de muncă pentru dezvoltatori software și administratori de rețea.

De altfel, lista din acest an a fost modificată pentru a include și alte meserii, printre care ingineri industriali, specialiști în managementul calității și tehnicieni care se ocupă de întreținerea echipamentelor de producție.

Tocmai pentru a acoperi lipsa de angajați, autoritățile au modificat legislația și, astfel, au fost simplificate procedurile de angajare pentru companii.

Înainte, angajatorii trebuiau să țină un post vacant timp de trei săptămâni, pentru a demonstra că nu au găsit candidați potriviți în Luxemburg sau în alte țări din Uniunea Europeană.

De asemenea, pentru cele 20 de meserii incluse pe lista profesiilor deficitare, angajatorii nu mai trebuie să demonstreze că nu au găsit candidați potriviți pe piața locală înainte de a recruta persoane din afara UE, se arată pe site-ul ADEM.

Ei trebuie în continuare să obțină un certificat de la ADEM, însă acesta este eliberat în cel mult cinci zile lucrătoare. Pentru celelalte profesii, agenția verifică disponibilitatea candidaților înregistrați în căutarea unui loc de muncă, iar această etapă durează până la șapte zile lucrătoare.