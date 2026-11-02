Formula 1: Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion din istorie după Marele Premiu al Mexicului, la doar 20 de ani

3 minute de citit Publicat la 08:45 02 Noi 2026 Modificat la 08:45 02 Noi 2026

Kimi Antonelli a devenit campion mondial la doar 20 de ani. Foto: Getty Images

Pilotul Mercedes în vârstă de doar 20 de ani, Kimi Antonelli, a devenit, duminică, cel mai tânăr campion din istoria Formulei 1, după ce a terminat Marele Premiu al Mexicului în spatele lui Verstappen și Hamilton. Antonelli este primul italian care câștigă titlul de campion mondial de la Alberto Ascari în 1953, scrie CNN.

„Vă mulțumesc din suflet, am reușit, am reușit, vă mulțumesc din suflet… vă mulțumesc”, a spus Antonelli pe radio, după ce și-a asigurat titlul cu patru curse rămase din sezon.

Antonelli, primul italian care a câștigat titlul de la Alberto Ascari în 1953, a preluat un avans incontestabil în clasament, în fața coechipierului său George Russell și a lui Hamilton de la Ferrari.

Sebastian Vettel a fost cel mai tânăr campion anterior, la vârsta de 23 de ani, în 2010.

Verstappen a câștigat Marele Premiu al Mexicului pentru a șasea oară. Eroul local, Sergio „Checo” Perez, care a marcat 300 de curse în carieră, a terminat pe locul 16.

„Nu aș fi aici fără Mercedes și fără familia mea. Nu-mi găsesc cuvintele, încerc doar să asimilez tot ce s-a întâmplat”, a declarat Antonelli la finalul cursei. „A fost un sezon incredibil”, a subliniat el.

Foto: Getty Images

Bucuria Italiei

„De 73 de ani, țara noastră a așteptat acest moment, iar astăzi o întreagă națiune va sărbători faptul că unul dintre ai săi a atins culmea sportului nostru. Astăzi, numele său se alătură legendelor sportului nostru. S-a scris un nou capitol în istoria Formulei 1 și cred cu tărie că acesta este doar începutul unei moșteniri extraordinare”, a spus Stefano Domenicali, directorul general al Formulei 1.

Cursa a fost oprită în turul 46 cu steag roșu după ce Valtteri Bottas s-a izbit de zidul din primul viraj, în urma unor probleme cu suspensia pe partea dreaptă.

Cadillac a spus că șoferul a fost supus „evaluărilor medicale suplimentare ca măsură de precauție”. Bottas a coborât din mașină fără ajutor și le-a făcut cu mâna fanilor înainte de a părăsi pista.

La reluarea cursei, Verstappen era primul, urmat de Charles Leclerc, Hamilton, Antonelli, Lando Norris și Russell.

După Mexic, F1 se va îndrepta spre Brazilia și apoi spre Las Vegas. Rămâne incert însă dacă ultimele două Mari Premii, în Qatar și Abu Dhabi, vor avea loc, având în vedere instabilitatea din regiune.

Hamilton, care își asigurase pole position-ul sâmbătă, a pierdut locul în turul patru, în timp ce se lupta cu Leclerc. Hamilton a ieșit pentru scurt timp de pe pistă, coborând pe locul trei.

Manevra dintre cei doi piloți Ferrari a fost investigată, rezultând o penalizare de cinci secunde pentru Leclerc, o decizie care l-a înfuriat pe Hamilton, septuplu campion mondial.

„Comisarii practic îi oferă lui Charles această victorie. Am convenit asupra acestui lucru în cadrul ședinței piloților. Problema cu o penalizare de 5 secunde este că el are aer curat și nu trebuie să-și gestioneze mașina la fel ca noi ceilalți. Ar fi trebuit pur și simplu să-mi cedeze poziția”, a spus Hamilton.

Cu puțin timp înainte de declanșarea steagului roșu provocat de accidentul lui Bottas, Hamilton a transmis prin radio: „Avem probleme... probleme foarte, foarte mari”. La intrarea în garaj, părea vizibil frustrat de echipa sa.

Problemele Aston Martin

După o calificare dezastruoasă, Fernando Alonso a glumit că nu va concura în Mexic și că se va îndrepta direct spre Brazilia. Alonso, dublu campion în Formula 1, a fost forțat să se retragă prematur, coechipierul său Lance Stroll părăsind cursa la scurt timp după aceea, în turul al șaptelea, încheind astfel o vizită dezastruoasă în Mexic pentru echipă.

„Mi s-a spus să retrag mașina din cauza unei probleme la motor. Nu sunt sigur ce s-a întâmplat. Mașina a fost bine în timpul primelor sesiuni de antrenamente, apoi a cedat în calificări și acum s-a întâmplat din nou”, a spus Alonso.

„Am avut probleme de fiabilitate în cel mai nepotrivit moment posibil”, a subliniat el.

Piloții care au obținut puncte și următoarea etapă

Astfel, piloții care au obținut puncte în Marele Premiu al Mexicului sunt:

Max Verstappen Lewis Hamilton Kimi Antonelli Charles Leclerc Lando Norris George Russell Liam Lawson Gabriel Bortoleto Isack Hadjar Ryo Hirakawa (pilotul de rezervă, care l-a înlocuit pe Esteban Ocon)

Următoarea etapă, Marele Premiu al Braziliei, are loc în weekend-ul 6-8 noiembrie.