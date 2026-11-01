De la karting la 300 de curse în Formula 1: Sergio „Checo” Perez scrie istorie pentru țara sa, la Marele Premiu al Mexicului

3 minute de citit Publicat la 10:00 01 Noi 2026 Modificat la 10:14 01 Noi 2026

Sergio „Checo” Perez în 2021, când a devenit primul pilot mexican care a urcat pe podium în Mexic. Foto: Getty Images

Sunt puține locuri în care popularitatea lui Sergio „Checo” Perez este mai puternică decât pe Autodromul Hermanos Rodríguez, iar în acest weekend, în timp ce Ciudad de Mexico găzduiește Marele Premiu în același timp cu Día de Muertos, eroul local se întoarce acasă pentru a marca o altă etapă importantă din cariera sa și o etapă importantă în istoria motorsportului mexican: cel de-al 300-lea Mare Premiu, scrie Formula 1.

Când Perez va ieși de la boxe, va fi a 10-a sa cursă de casă și prima în scaunul echipei Cadillac. Deși noua echipă a obținut cu greu rezultate, este puțin probabil ca acest lucru să diminueze entuziasmul cu care este întâmpinat un pilot care a devenit una dintre cele mai importante personalități ale sporturilor cu motor din Mexic.

Când Perez va ajunge la circuit, atenția îl va urmări peste tot. În interiorul Foro Sol, vechiul stadion de baseball încorporat în circuit, sunetul fanilor poate fi asurzitoare. Checo a mărturisit că poate auzi mulțimea și simți uralele din cockpit-ul monopostului.

În 2021, concurând alături de Max Verstappen la Red Bull, a terminat pe locul trei, devenind primul pilot mexican care a urcat pe podium în Mexic. Ulterior, întregul public din Foro Sol îi scanda numele.

Un an mai târziu, a fost din nou pe locul trei, înainte de dezastrul din 2023, când un accident în primul tur cu Charles Leclerc i-a pus capăt cursei. Acum, la Cadillac, un podium pe teren propriu poate fi o șansă mică, dar susținătorii săi sunt la fel de deicați.

De la karting la a 300-a cursă în Formula 1

Cariera lui Perez l-a dus în întreaga lume, dar totul a început în Mexic. Pe o pistă de karting din Guadalajara, „Checo”, în vârstă de șase ani, era adesea cel mai tânăr din categoria sa, dar niciodată cel mai încet.

La 14 ani a plecat în Germania pentru a concura în Formula BMW, singur într-o țară care nu semăna deloc cu ce era obișnuit. Dorul de casă l-a lovit puternic, dar a decis să dea totul carierei sale, convins că întoarcerea acasă ar însemna să nu mai plece niciodată de acolo.

Pe parcursul unui deceniu, Sergio Perez a devenit primul mexican de pe grila de F1 în peste 30 de ani, călcând pe urmele lui Pedro și Ricardo Rodriguez, frații după care este numit circuitul din Mexic.

O realizare istorică pentru Mexic

Perez și-a făcut debutul în F1 cu Sauber în 2011. După ce a concurat pentru McLaren, Force India și Racing Point, a obținut în sfârșit prima sa victorie decisivă la Marele Premiu de la Sakhir din 2020.

Acum, după un an de pauză, Perez este la Cadillac, a semnat un contract valabil cel puțin până la sfârșitul anului 2029 și se întoarce acasă pentru a rememora fiecare pas care a dus la a 300-a cursă din carieră.

Ulterior, au urmat alte cinci victorii cu Red Bull, devenind cel mai de succes pilot mexican din istoria F1, urcând de două ori pe podium la Marele Premiu de acasă. Alături de Max Verstappen, a ajutat Red Bull să obțină două titluri consecutive la constructori.

Un erou în afara circuitului

Aprecierea pe care Mexicul i-o poartă lui Perez depășește cu mult circuitul. Imaginea sa a devenit parte integrantă a peisajului, fiind pictată pe pereți din Capitală și până în Nuevo León, ca o reflectare a mândriei pe care o inspiră cel mai de succes pilot de Formula 1 al țării.

La intrarea în Autodromul Hermanos Rodríguez, artistul Duek Glez l-a imortalizat pe Checo în graffiti, în timp ce în cartierul Roma Norte din Ciudad de Mexico, muralistul Yim Miyaki și-a marcat revenirea cu o pictură cu mesajul „Checo concurează cu Mexicul”.

Mai la nord, în San Nicolas de los Garza, artiștii Claudio Robledo Mtanous și Dariana Vazquez Guajardo l-au celebrat și ei pe pilotul mexican prin lucrările lor.

Însă influența lui Perez se extinde dincolo de picturile murale. Succesul său a contribuit la atragerea mai multor fani mexicani în F1 și a inspirat un interes sporit pentru motorsport într-o țară în care, timp de o generație, el a fost cea mai vizibilă figură pe scena mondială.

Înapoi acasă

Acest weekend aduce aerul rarefiat al celui mai înalt circuit din calendar, vuietul Foro Sol și, duminică, un moment important pentru un erou național.

Perez a recunoscut că întoarcerea acasă într-un Cadillac în curs de dezvoltare, fără așteptarea de a lupta în vârful plutonului, reprezintă o provocare diferită față de anii săi de la Red Bull. Însă primirea care îl așteaptă spune ceva despre relația sa cu Mexicul.

Timp de un deceniu, Marele Premiu de acasă al lui „Checo” a însemnat mult mai mult decât locul pe care a terminat: revenirea sa acasă.