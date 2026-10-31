Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre Autodromul Hermanos Rodriguez înainte de Marele Premiu al Mexicului

Imagine de la Marele Premiu al Mexicului din 2025. Foto: Getty Images

Formula 1 ajunge, în acest weekend, la Autodromul Hermanos Rodríguez pentru Marele Premiu al Mexicului. Situat într-un parc public, circuitul a găzduit prima cursă non-campionat în 1962, înainte ca F1 să revină pentru un Mare Premiu autentic în anul următor, câștigat de Jim Clark, scrie Formula 1.

Calificările Marelui Premiu au loc sâmbătă, de la ora 23:00, în direct pe Antena 3 CNN și Antena PLAY. Marele Premiu al Mexicului are loc duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 3 CNN și Antena PLAY.

Circuitul are o lungime de 4,304 km, cu 17 viraje. Pe parcursul celor 71 de tururi, piloții vor parcurge o distanță totală de 305,354 km. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit în 2021 de Valtteri Bottas, fiind cronometrat cu 1:17.174.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Mexicului

Marele Premiu al Mexicului probabil nu ar fi existat fără tatăl fraților Ricardo și Pedro Rodriguez, care s-a folosit de relațiile sale cu președintele Adolfo Lopez Mateo pentru a promova construirea circuitului Magdalena Mixiuhca, în 1959, numele oficial fiind Autodromul Hermanos Rodríguez.

Situat într-un parc public, circuitul a găzduit prima cursă non-campionat în 1962, înainte ca F1 să revină pentru un Mare Premiu autentic în anul următor, câștigat de Jim Clark și care a dovedit că energia unică a Mexicului l-a transformat într-o cursă indispensabilă.

Deși pista a fost redenumită ulterior în onoarea fraților, după moartea lor prematură, aceasta a fost în cele din urmă retrasă din calendar din cauza unor probleme de siguranță, revenind în 2015 cu unele modificări semnificative.

Cum e să pilotezi pe Autodromul Hermanos Rodríguez

Cea mai mare provocare de la Autodromo Hermanos Rodriguez este, fără îndoială, altitudinea mare: aerul mai rarefiat are impact asupra forței de apăsare, răcirii și efortului fizic, necesitând o abordare unică.

Între timp, mulțimile entuziaste din Ciudad de México îi aclamă pe piloți pe tot parcursul cursei, pe măsură ce aceștia șerpuiesc pe lungile linii drepte și prin șicanele tehnice, înainte de a aborda stadionul Foro Sol și rămășițele istoricului viraj Peraltada.

Jolyon Palmer, fost pilot Renault de F1, a explicat că „Autodromul Hermanos Rodriguez are un efect redus de forță de apăsare, dar, aici, în Ciudad de Mexico, se conduce la limită din cauza aerului rarefiat. Mașina dă mereu senzația că are aderență redusă și că se află la limită pe circuitul de aici”.

„Zonele de frânare puternică sunt dificile în prima jumătate, iar în sectorul de mijloc mașina este mereu instabilă din cauza forței de apăsare reduse menționate anterior. Trebuie să-ți dai seama din timp cât de mult poți să te apropii de bordură. Dacă te apropii prea mult, mașina se poate destabiliza serios

„Ultimul sector este complicat și parcurgerea stadionului pare ridicol de lentă. Penultima curbă la dreapta pare că nu ar fi nimic special, dar este, probabil, cea mai ușoară în care poți ieși de pe pistă, având în vedere aderența redusă și faptul că zidul este atât de aproape. Nivelul general de aderență este foarte scăzut, iar mașina pare foarte greoaie la o viteză atât de mică. Dar atmosfera de aici, din Mexic, este minunată, ceea ce îți dă un adevărat val de energie”, a explicat el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

În Ciudad de Mexico, există trei zone desemnate: linia dreaptă de start/sosire, între virajele 3 și 4 și între virajele 11 și 12.

Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

Pe Autodromul Hermanos Rodriguez, punctul de detectare se află în virajul 14, în timp ce linia de activare urmează la intrarea în virajul 17.

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