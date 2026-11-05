Charles Leclerc a devenit tată. Soția lui a publicat prima imagine cu fetița și a anunțat ce nume a ales pentru ea

1 minut de citit Publicat la 11:31 05 Noi 2026 Modificat la 11:31 05 Noi 2026

Charles Leclerc a devenit tată. Sursa foto: Getty Images

Într-o postare pe rețelele sociale, Charles Leclerc a anunțat că a devenit tată. Ieri, soția sa, Alexandra, a născut primul lor copil, o fetiță.

Postarea de pe Instagram conține doar numele „Bianca”, o inimă albă și data, 3/11/26, alături de o fotografie cu picioarele minuscule ale nou-născutei, îmbrăcată într-un body roz, relatează La Repubblica.

După Marele Premiu al Mexicului, pilotul Ferrari s-a întors la Monaco pentru a fi prezent la nașterea primului său copil. Se știa deja că momentul nașterii era iminent: Ferrari anunțase anterior că Dino Beganovic va participa la prima sesiune de antrenamente libere din Brazilia, un rol destinat inițial lui Rafa Camara. Totuși, tânărul brazilian, membru al Academiei Ferrari, îl va înlocui în schimb pe Esteban Ocon la echipa Haas pe parcursul întregului weekend.

Între timp, Leclerc va reveni la volanul monopostului său roșu pentru restul sesiunilor de antrenamente libere, calificări și cursa de la Interlagos. Pilotul va lipsi doar de la evenimentele cu presa programate pentru ziua de joi.

Probabil că este mai bine așa, întrucât ar fi fost inevitabil să primească întrebări despre altercația sa cu Hamilton, provocată de o manevră agresivă a pilotului monegasc în debutul cursei, care aproape l-a scos pe britanic de pe pistă. „Am pierdut o victorie, iar Ferrari a pierdut puncte importante în lupta pentru locul al doilea în Campionatul Constructorilor”, a declarat septuplul campion mondial.

„Mentalitatea lui Charles este: «Fie câștig eu, fie nu câștigă niciunul dintre noi». Iar lucrurile nu ar trebui să stea așa.” Leclerc a ales să nu alimenteze controversa, poate și pentru că a fost înduioșat de venirea pe lume a Biancăi.