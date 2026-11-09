Fostul soț al lui Katy Perry, Russell Brand, a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală

Actorul britanic Russell Brand, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de emisiuni din Marea Britanie și o vedetă de la Hollywood, a fost condamnat, luni, la 10 ani și jumătate de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru violarea unei femei și agresarea sexuală a altor trei, acum aproximativ 20 de ani, scrie Reuters.

Brand, fostul soț al celebrei cântărețe Katy Perry, care, în ultimii ani, s-a îndepărtat de mainstream, a fost acuzat, joi, de violarea unei femei și agresarea sexuală a altor trei între 2004 și 2009. El a negat toate acuzațiile.

Bărbatul în vârstă de 51 de ani a stat în boxa acuzaților la Curtea Coroanei din Southwark, Londra, în timp ce judecătorul Joel Bennathan l-a condamnat, descriindu-l pe Brand drept un prădător care credea că „faima înseamnă că poți acționa cum vrei, când vrei”.

Anterior, una dintre victimele lui Brand, pe care a violat-o în 2009, a declarat că trauma atacului este „ceva ce port cu mine în fiecare zi și adesea pare că nu se mai termină”.

Avocatul lui Brand, Ian Winter, a declarat că bărbatul, care a vorbit pe larg despre recuperarea sa după dependența de alcool și droguri și despre noua sa credință creștină, este „o persoană fundamental diferită astăzi și este așa de foarte mult timp”.

Poliția Metropolitană din Londra a declarat că Brand este anchetat pentru alte două presupuse violuri, unul dintre ele implicând o fată de 16 ani, iar șeful poliției a declarat, vineri, că „nu ar fi surprins dacă ar ieși la iveală mult mai multe victime”.

Brand, care a jucat în filme precum „Forgetting Sarah Marshall”, „Get Him to the Greek” și „Arthur”, a negat că ar fi avut vreodată relații sexuale fără consimțământ. El a fost achitat de alte două acuzații de viol și de tentativă de agresiune sexuală.