Președinta Mexicului s-a viralizat pe rețelele sociale din China după ce a zburat la clasa economică 21 ore până în Shenzhen

2 minute de citit Publicat la 15:16 19 Noi 2026 Modificat la 15:16 19 Noi 2026

În loc să fie întâmpinată la coborârea din avion, aceasta apare sosind cu un autobuz al aeroportului. Foto: Getty Images

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a devenit virală pe rețelele sociale din China, după ce s-a aflat că a zburat 21 de ore, la clasa economică, până la Shenzhen, unde a participat la summitul APEC. Un haștag cu sosirea ei în China a fost accesat de 10 milioane de ori pe rețeaua socială chineză Weibo, relatează Bloomberg.

Un diplomat mexican a declarat pentru Bloomberg că Claudia Sheinbaum a călătorit din Ciudad de Mexico până în Shenzhen la bordul cursei China Southern Airlines, cu un bilet la clasa economică. Președinta a rămas în avion în timpul escalei tehnice din Tijuana și până în China a făcut aproximativ 21 de ore.

Potrivit unui utilizator Weibo, care postează sub pseudonimul Signal and Noise 001, pasageri ai unui zbor operat de China Southern Airlines, pe ruta Ciudad de Mexico – Shenzhen, au confirmat că Sheinbaum a ocupat locul 33B, un loc obișnuit la clasa economică, în partea din spate a avionului.

Pe contul său de pe platforma X, Sheinbaum a publicat un videoclip în care este primită pe aeroportul din Shenzhen de o gardă militară și de un grup de dansatori îmbrăcați în roz.

În loc să fie întâmpinată la coborârea din avion, aceasta apare sosind cu un autobuz al aeroportului.

Recibimiento en la Cumbre de la APEC China 2026 en la ciudad de Shenzhen. ?? https://t.co/2DBUTofx0z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 16, 2026

În 2023, predecesorul și mentorul lui Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, a vândut avionul prezidențial al Mexicului guvernului din Tadjikistan. În urma tranzacției, statul mexican a ieșit în pierdere.

AMLO, cunoscut pentru faptul că rareori părăsea Mexicul și că privea cu reticență summit-urile internaționale, a scos avionul la vânzare imediat după preluarea mandatului, în 2018.

Popularitatea de care Sheinbaum se bucură în rândul publicului chinez vine în ciuda faptului că aceasta a susținut impunerea unor taxe vamale asupra unei game largi de importuri din China, o decizie care a provocat o reacție vehementă din partea Beijingului.

Măsura a fost luată în contextul în care președintele Donald Trump a exercitat presiuni asupra țărilor din America Latină, în cadrul așa-numitei sale doctrine Donroe, pentru a reafirma dominația SUA asupra emisferei vestice.

După o scurtă întâlnire cu Trump la Shenzhen, Sheinbaum a declarat că Mexicul și Statele Unite sunt aproape de încheierea unui acord comercial, pe care negociatorii ambelor țări nu au reușit până acum să-l ducă la capăt.

Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común. https://t.co/sWwr1stoNV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2026

„În mediile de afaceri, Mexicul este perceput ca fiind presat să ia decizii împotriva Chinei. Chiar și așa, Sheinbaum este bine primită în China”, a declarat Alfredo Montufar-Helu, director general al Ankura China Advisors, cu sediul la Beijing.

Montufar-Helu, originar din Mexic, a spus că popularitatea lui Sheinbaum reflectă creșterea generală a interesului chinezilor față de țara sa, de la bucătăria mexicană până la sărbătorirea unor tradiții precum „Ziua Morților”.

Sheinbaum s-a întâlnit marți, la Shenzhen, și cu președintele chinez Xi Jinping. Cei doi lideri ai statelor membre G20 au discutat despre consolidarea relațiilor comerciale și creșterea exporturilor mexicane către China.

Reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete. Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China. https://t.co/ucrYYb7BSe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

Președinta a descris întâlnirea drept „foarte cordială” și a declarat că cele două țări au discutat despre cooperarea în domenii precum transportul feroviar, industria auto, agricultura, turismul și sănătatea.