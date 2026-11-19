„Ce a fost atât de rău la Ialta?” Ce spune Putin despre împărțirea lumii. Amenințări la adresa Europei, după întâlnirea cu Trump și Xi

3 minute de citit Publicat la 14:49 19 Noi 2026 Modificat la 14:56 19 Noi 2026

Vladimir Putin a susținut o conferință de presă după trilaterala cu Trump și Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a susținut o conferință de presă după întâlnirea trilaterală cu Donald Trump și Xi Jinping. Acesta spune că discuția a fost „deschisă” și „foarte utilă” și a numit-o o nouă „pagină din istoria diplomației”. Putin s-a referit și la războiul din Ucraina și la recentele negocieri pentru pace. Acesta a reluat amenințările la adresa Europei și Kievului: „Vor ajunge să înțeleagă că este mai bine să cadă la compromisuri decât să se confrunte cu realitatea mai târziu”, a spus președintele rus, potrivit presei de stat. Putin s-a referit și la comparația cu Ialta: „Ce a fost în neregulă cu Ialta? Ce a fost atât de rău?”, a spus președintele rus.

Regimul de la Kiev înțelege că, pierzând puterea, va pierde și venituri din ajutorul occidental, a declarat Putin. „Kievul și Europa vor ajunge să înțeleagă că este mai bine să cadă la compromisuri decât să se confrunte cu realitatea mai târziu”. Putin a mai spus că pentru a realiza pacea în Ucraina este nevoie „doar de voință politică”.

Declarația sa are loc înaintea unei reuniuni importante a europenilor la Berlin, la care vor participa și Jared Kushner și Steve Witkoff. Aproximativ 40 de lideri europeni, cea mai mare reuniune a Coaliției de până acum, vor participa fie în persoană, fie virtual. Scopul principal va fi valorificarea impulsului diplomatic din ultimele 10 zile și a sprijinului financiar continuu al Europei pentru Ucraina.

Potrivit celor mai recente informații publicate de presa internațională, Vladimir Putin a cerut retragerea NATO la granițele din 1997 pentru a opri războiul din Ucraina, precum și cedarea teritoriilor neocupate de ruși în regiunea Donbas. Kremlinul formulase condiții similare în decembrie 2021, cu câteva săptămâni înainte de invazia rusească în Ucraina.

Referindu-se la NATO, Putin a spus că Rusia a fost „înșelată” cu promisiuni de a nu extinde Alianța Nord Atlantică.

„Rusia nu are intenția de a sacrifica nimic în construirea unei arhitecturi de securitate europene, intenționează să caute compromisuri. Viața se schimbă, așa că revenirea la realitățile geopolitice ale anilor 1990 este inutilă”, a mai spus Putin.

Putin a fost întrebat și despre aderarea Ucrainei la NATO, o variantă transmisă de emisarii americani Kievului în schimbul teritoriilor, dar a precizat că pentru Rusia „este inacceptabilă”.

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Vladimir Putin a fost întrebat și de comparațiile dintre întâlnirea sa cu Trump și Xi Jinping și Conferința de la Ialta din 1945, unde liderii Uniunii Sovietice, Marii Britanii și SUA s-au întâlnit spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Ce era în neregulă cu Ialta? Ce era atât de rău la ea?”, a spus Putin.

„La Ialta, victoria asupra nazismului a fost codificată... Nu m-ar deranja - de fapt, aș considera că este corect - să codificăm și o victorie asupra «neo-nazismului»”, spune Putin.

Președintele rus susține, de asemenea, că Conferința de la Ialta a creat condițiile „în care a fost înființată ONU”.

„Și timp de 80 de ani, datorită acestor acorduri, lumea a trăit fără tulburări globale majore. Au existat multe conflicte regionale, da, dar niciun conflict global. Ce este rău în asta?”, spune Putin.

Întrebat dacă cei trei lideri s-ar fi adunat în China pentru a „împărți lumea”, Putin a răspuns:

„Nimeni nu a împărțit lumea la Ialta. Pur și simplu a stabilit realitățile care au apărut după al Doilea Război Mondial.”

„Și când vine vorba de conflictele de astăzi, realitățile de pe teren vor trebui acceptate”, spune Putin, cu trimitere la războiul din Ucraina.

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Vladimir Putin a emis și un avertisment direct că Rusia „va răspunde atacurilor asupra Podului Crimeea”.

Într-o declarație relatată de RIA Novosti, Putin l-a lăudat pe Donald Trump, insistând că președintele SUA „se străduiește sincer” să rezolve războiul din Ucraina. Despre președintele SUA, Putin a spus:

„Nu am nicio îndoială în această privință, că președintele Trump depune eforturi sincere atât pentru rezolvarea conflictelor, inclusiv a celui ucrainean, cât și pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale într-o gamă largă de domenii, inclusiv – ceea ce este, desigur, important pentru noi – pe linia americano-rusă”.