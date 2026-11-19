Comisia Europeană confirmă că a fost atacată de hackeri cu ajutorul AI. "Ca protecţie, am dezactivat mai multe sisteme şi aplicaţii"

2 minute de citit Publicat la 15:36 19 Noi 2026 Modificat la 15:36 19 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Comisia Europeană a confirmat joi că a fost vizată de un atac cibernetic în care au fost utilizate instrumente bazate pe inteligență artificială, precizând însă că este dificil de evaluat amploarea incidentului, având în vedere că o anchetă este în desfășurare, informează Reuters.

„Pot confirma că, recent, Comisia a luat măsurile necesare ca răspuns la o campanie cibernetică detectată”, a declarat Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unui briefing de presă.

„Ca măsură de protecție și prevenție, am suspendat temporar funcționarea mai multor aplicații, iar majoritatea acestora au fost între timp repuse în funcțiune”, a adăugat el. „Ancheta este încă în desfășurare. Luăm toate măsurile necesare, pe baza constatărilor pe măsură ce acestea apar.” „A fost o campanie cibernetică generată cu ajutorul inteligenței artificiale”, a declarat Regnier.

Incidentul a fost detectat pe 22 octombrie și nu există dovezi ale unei breșe de securitate care să fi afectat personalul Comisiei în ansamblu, a precizat Regnier.

El a refuzat să specifice pe cine suspectează Comisia că s-ar afla în spatele atacului și a menționat că nu are cunoștință despre vreo cerere de răscumpărare în urma incidentului.

Hackerii au atacat şi frigiderele, în octombrie

Atacul asupra Comisiei este cel mai recent incident cibernetic de mare amploare, după ce, în octombrie, atacuri informatice au scos din funcțiune echipamente frigorifice comerciale în sute de supermarketuri din Franța. Alte incidente au vizat, în august, nave cu destinația Statele Unite, în iulie, stații de tratare a apei din SUA, iar în martie, sistemul de transport public din Los Angeles.

Separat, o suspendare a zborurilor la nivel național în Statele Unite, care a durat câteva ore, precum și întreruperi ale serviciilor bancare și ale aplicațiilor Microsoft, au fost puse de experții în tehnologie pe seama încercărilor de a remedia rapid vulnerabilități software nou identificate.

Publicația Politico a relatat, joi, că instituția a fost vizată de un atac cibernetic care ar fi putut compromite volume mari de date cu caracter personal. Mai multe sisteme critice, inclusiv cele de resurse umane (pentru fluturașii de salariu și gestionarea timpului de lucru) și un sistem pentru decontarea cheltuielilor medicale, au fost scoase din uz pe durata perturbării, care a durat 10 zile.

Potrivit Politico, Comisia a convocat organismul său intern de gestionare a crizelor, de cel mai înalt nivel, pentru o reuniune de urgență pe tema incidentelor cibernetice, iar comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, i-a informat pe ceilalți comisari cu privire la situație, miercuri.

Biroul Hennei Virkkunen nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta pe marginea acestui subiect.