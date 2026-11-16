2 minute de citit Publicat la 22:56 16 Noi 2026 Modificat la 22:56 16 Noi 2026

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Uniunea Europeană a adoptat pe 16 noiembrie noi sancțiuni împotriva a două entități și 30 de persoane implicate în activitățile de dezinformare și război cibernetic ale Rusiei, printre care se numără și Social Design Agency (SDA), o organizație susținută de Kremlin, relatează Kyiv Independent, luni.

Consiliul UE a adoptat noul pachet de sancțiuni. Oficialii occidentali avertizează asupra amenințării tot mai mari reprezentate de interferențele Rusiei în alegeri și de alte acțiuni hibride desfășurate în Europa.

Miniștrii de externe ai statelor UE au aprobat includerea noilor persoane și entități pe lista de sancțiuni împotriva amenințărilor hibride ale Rusiei, ceea ce presupune înghețarea activelor și interzicerea tranzacțiilor în Uniunea Europeană.

Principala țintă a noului pachet este SDA, o companie IT cu sediul la Moscova, acuzată că desfășoară operațiuni de influență în străinătate pentru Kremlin.

Compania este considerată responsabilă pentru operațiunea Doppelganger, o campanie de dezinformare care imită publicații și organizații occidentale pentru a răspândi mesaje favorabile Rusiei. Pe lista de sancțiuni au fost incluși și 24 de redactori de conținut, manageri, analiști și alți angajați ai SDA.

Printre persoanele sancționate se mai numără Iuri Podoliaka, unul dintre cei mai populari bloggeri militari ruși, cu peste 2,6 milioane de urmăritori pe Telegram, Chay Bowes, corespondent al postului de propagandă RT International, precum și angajați ai presei de stat ruse.

Aceste persoane „au participat la manipularea informațiilor și la răspândirea unor mesaje care legitimează și susțin continuarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, se precizează într-un comunicat al Consiliului UE.

Alegeri importante în Europa în perioada următoare

Noile sancțiuni vin mai ales pentru că Europa se pregătește pentru o serie de alegeri cu miză importantă, inclusiv în Spania, la sfârșitul lunii noiembrie, și în Franța, Italia, Polonia și Slovacia, anul viitor.

Oficialii europeni și organizațiile care monitorizează dezinformarea avertizează că Rusia va încerca, probabil, sau încearcă deja să submineze candidații și partidele care susțin Ucraina, promovând în același timp forțele politice radicale și ostile UE.

Pachetul de sancțiuni vizează și activitățile cibernetice ale Rusiei, în special gruparea de hackeri pro-ruși NoName057(16), considerată responsabilă pentru numeroase atacuri de tip Distributed Denial-of-Service (DDoS), care urmăresc blocarea serviciilor informatice prin suprasolicitarea acestora, desfășurate în Ucraina, Europa și Statele Unite începând din martie 2022.

„Printre țintele vizate s-au numărat în special sectoarele energetic, financiar și al transporturilor, instalațiile de alimentare cu apă, precum și partidele politice și candidații în timpul proceselor electorale”, se menționează în comunicat.

Gruparea a intrat recent în atenția publică după ce a divulgat informații personale despre ministrul italian de externe, Antonio Tajani, membrii familiei sale și alți oficiali italieni. Tajani a asociat atacul cibernetic cu sprijinul acordat Ucrainei de către Italia.

NoName057(16) s-a numărat și printre cele două grupări de hackeri care au revendicat atacurile cibernetice de amploare din octombrie, care au țintit frigiderele și congelatoarele supermarketurilor din Europa și au provocat companiilor pierderi de produse alimentare în valoare de milioane de dolari.

Responsabilitatea grupării pentru aceste atacuri nu a fost verificată independent, iar UE nu a acuzat public Rusia că s-ar afla în spatele lor.